年改影響攬才？ 教育部重申玉山計畫、高教深耕

2018-06-14 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



許多大學憂心年金改革導致不利於攬才及留才，教育部去年規劃「玉山計畫」，其中也針對青年學者提出「玉山青年學者」，而高教深耕內也鼓勵各校增加彈性薪資的級距，並要求要有一定比率給予副教授以下，希望可以增加留才及攬才的力道。

玉山計畫中原本規劃年薪最高650萬的「玉山學者」，但遭許多團體反彈後因此改為1個玉山學者的名額可換成3個「玉山青年學者」，無非期待學校可以多聘用取得博士資格10年內的優秀青年學者。

玉山計畫中也希望學校擴大彈性薪資級距、增加留才力道，只要每月彈薪逾3萬元，教部將會負擔5成經費。而獲得高教深耕的學校，最多可以拿2成的經費做為彈性薪資，教育部也會要求各校提供一定比率的彈性薪資給副教授以下的教師。

教育部高教司司長李彥儀表示，除了透過玉山計畫攬才以外，教育部也希望透過運用高教探耕彈性薪資來留才，但並不是希望各校雨露均霑的每個教師僅增加5000元或3000元等，而是希望針對優秀傑出的教師加薪，只要每月彈薪3萬元以上，教育部將與學校各負擔一半費用，鼓勵學校強化級距拉高。