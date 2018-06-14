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八仙事件3年 結痂週記不忘傷友火後人生

2018-06-14 11:42中央社 台北14日電

八仙事件已滿3週年，時報出版集結採訪文章發行「結痂週記」一書，記錄8名傷友復健歷...
八仙事件已滿3週年，時報出版集結採訪文章發行「結痂週記」一書，記錄8名傷友復健歷程。聯合報系資料照
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「八仙塵燃事件」至今滿3週年，時報出版集結採訪文章發行「結痂週記」一書，內容記錄8名傷友復健歷程，並邀請專家導讀，盼各界反思公安缺失，勿錯過改革契機。

3年前的6月27日發生「八仙塵燃事件」，造成15人死亡484名傷患身上留下火痕。事件發生後，聯合報系願景工程採訪團隊追蹤傷友復健長達半年，記錄其中8名傷友為讓傷疤癒合勇敢復健的心路歷程。如今，時報文化將其內容集結出版「結痂週記：八仙事件 他們的生命經驗，我們不該遺忘」一書，目前已開放預購，版稅將全數捐贈「陽光社會福利基金會」。

採訪團隊召集人許伯崧認為，八仙事件發生至今，傷友的復健歷程與公安缺失，始終淹沒在這起公安巨變中，「此書出版，希望引起更廣泛探討，並喚起社會大眾的同理」。

出版社邀請不少專業人士為「結痂週記」導讀，奧克拉荷馬州立大學消防暨災害管理學助理教授張賢龢在書中表示，事件過後常見「如果當初不要去現場就沒事」等檢討受難者言論，除反映過時災害的管理思維，也過度簡化災害與公安事件成因，放大受害者責任，只會錯過改革契機。

交通大學土木工程系副教授單信瑜指出，八仙事件參加人數遠不及台北市的跨年活動，它不是一場事先預知的高風險活動，風險不如鹽水蜂炮、炸寒單或大甲媽祖遶境等大型活動，但造成的傷亡人數卻遠比今年2月6日花蓮地震還嚴重，所以這是一場「不對稱性」災害。

「八仙事件的每位傷者都是勇者，這件事對很多人而言或許只是一個話題，但對傷友來說是改變一生的事故」，前消防署災難應變組組長林金宏強調，希望政府、社會大眾能記取這些犧牲換得的經驗，不讓傷痛淹沒在歷史洪流中。

一直陪同八仙傷友復健的陽光社會福利基金會執行長舒靜嫻對傷友們堅強的意志力與生命力大表敬佩。「結痂週記」紀錄8名傷友醫療復健的心路歷程，其中就讀台大心理研究所的簡苑玲總燒傷面積達75％仍保持樂觀，「我很幸運，沒有傷到臉，也沒有截肢」。

傷友楊芷凌回憶事發當晚仍驚懼，「沒去過十八層地獄，但我想那就是十八層地獄了」。復健之路滿是荊棘，她仍試著與傷疤共存。此外，家住花蓮的陳依欣傷後全家一起投入復健，訪談中也突顯東部醫療與復健資源的不足。

為讓一般大眾更全面了解八仙事件，出版社邀請八仙事件傷友簡苑玲、誠星物理治療所院長陳淵琪、單信瑜及許伯崧14日下午於台北「左轉有書╳慕哲咖啡」舉行新書發表暨座談會，盼用他們的「火」後人生，照亮社會不完美制度的暗影。

八仙事件復健

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