熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局鄭明典在臉書表示，氣象局剛發布的熱帶性低氣壓特報，發布時機為當熱帶性低氣壓形成，經研判未來24小時內可能影響台灣或其近海。

他說，現在這個熱低的旋轉特徵明確，低層環流完整，真的很可能形成颱風。一旦颱風在台灣附近形成，馬上就會改發颱風警報，中間不會有空檔。