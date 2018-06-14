親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

治河治成臭水溝 河川毀滅倒數計時

睽違9個月再發IG 蔡英文：大家能留言教我幾招嗎？

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這兩天的天氣劇本很戲劇化，幾乎所有預測的西南水氣北上，結果在台灣南端巴士海峽整個東偏，原先預期周三晚上從南到北的雨勢不如預期，只有在高雄、屏東到台東有明顯降雨，而在台灣西南邊的低壓反成長為熱帶性低氣壓，有機會發展成為颱風，一下子要對抗西南季風或梅雨鋒面的型態，一下子可能有機會轉為防颱了。

會有這樣的轉變，彭啟明表示，主要是這波低壓的走向，在這個大低壓帶當中，原先大多數預測模式都一致地預測低壓中心走向台灣海峽穿越台灣後北上，將會引進旺盛的西南氣流，各地有顯著降雨，而且中南部首當其衝，雨勢會相當大。

但過去一天低壓中心走向偏南，經過台灣南端後北上，旺盛西南氣流位置往東，雨下在海面上，僅高屏及台東有較大雨勢，其他地方降雨較弱，對台灣影響比較小。彭啟明表示，這樣的差別也只是強風軸角度的偏折，接近台灣南部陸地走向差約150公里，這差距在整個西南氣流的分佈誤差不是很大，但對台灣預測的結果就差很大。

彭啟明表示，而這個新生成的台灣西南邊的熱帶性低氣壓，大致往高屏移動，今晚到明晨穿越進入東部海面，也有可能會慢一些，拖到周五才通過，這雨勢降雨主要偏向嘉義以南還有東半部，系統移動預報有點快，大雨時間應該不會持續太久，其他地方是多雲偶有短暫陣雨的天氣。而今天要觀察的是熱低是否會發展成為颱風，這在預測上又增多變數，在強度及結構上，雖然接近台灣時，可能才發展成為颱風，和熱帶性低氣壓的差異不會太大，但還是要留意後續的變化，畢竟防災作業上，颱風和熱低還是有差異。

未來幾天到端午節前後，整體還是偏西南風的環境，水氣較多，中南部陣雨的機會仍較多，中部以北降雨則是多雲偶陣雨的類型，彭啟明表示，仍要提防可能有中小尺度對流系統的發展及移入，這通常只在幾小時前發展起來，都需要靠隨時的監測來輔助預測，前一兩天恐怕都看不出態勢。有可能還是有局部型的強降雨出現可能，也就是過去預測是大範圍，現在面積可能縮小一些。

彭啟明表示，過去在6月份有相當多的致災性天氣，都只能靠前幾個小時的監控及預警才得知，這叫滾動式的預測，和傳統看幾天的預測不同，雨量的極端值及熱點能夠準確命中的準確度並不高，偏偏多數傳播管道無法面對這樣有短暫變動的系統，或是二手傳播，在形容用詞精確度及更新頻率有落差，會讓大家感覺到不大準的情境。

目前來看，彭啟明表示，台灣似乎有躲過這波連續性強降雨威脅的趨勢，但麻煩是降雨不如預期，對未來水資源的管理會成為較大壓力，尤其是幾個幾乎是要啟動限水管理的水庫，要是真的累積水量不多，要撐到下一個颱風來，那壓力真的會非常大。

中央氣象局說，今天至下周一滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。下周二、下周三鋒面逐漸北移至台灣北部海面，西南風影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻西南西方300公里的海面上，向東北東移動，時速15公里。圖／...
熱帶性低氣壓在鵝鑾鼻西南西方300公里的海面上，向東北東移動，時速15公里。圖／氣象局提供
分享

彭啟明颱風

相關新聞

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00

熱低壓恐影響台灣 鄭明典：真的很可能成颱

2018-06-14 08:53

富基魚市品嘗海膽正當時 海膽炒蛋蒸蛋夯

2018-06-14 07:50

常覺得重物壓著 醫師：肩頸痠痛是使用3C姿勢不良

2018-06-14 07:36

世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

昨西半部臭氧濃度高 今起轉好

2018-06-14 04:50

智慧衣 幫醫師盯你做復健

2018-06-14 00:43

健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43

過敏性休克 8成是藥物引發

2018-06-14 00:43

鼓勵轉診 馬偕提供門診號

2018-06-14 00:43

肩前痠痛 試試這6招幫你緩和

2018-06-14 00:43

全台釣蝦場 逾2成抗生素超標

2018-06-14 00:34

平板當保母 學齡前幼兒 一成已近視

2018-06-14 00:34

台中天天直飛東京 華信今首航

2018-06-14 00:14

禁塑國外有先例 菲律賓馬卡蒂禁用塑膠杯

2018-06-13 23:45

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

今、明南部降雨恐最劇烈 高雄、屏東、台東設應變中心

2018-06-13 22:42

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

來台奉獻57年 醫奉獎得主呂道南神父病逝

2018-06-13 22:04

防豪雨釀災 嘉明湖登山步道明天至20日封閉

2018-06-13 22:02

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

首例！ 網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

2018-06-13 20:46

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

端節粽子2成4漲價 桶裝瓦斯6月凍漲7月回歸公式

2018-06-13 20:04

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

JMall亞洲米其林一條街 Mamak檔進駐添話題

2018-06-13 19:07

馬偕醫院響應分級醫療 日留450個轉診名額

2018-06-13 18:58

世足賽去哪看？5大美式餐廳揪友同樂看球賽

2018-06-13 18:34

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21
看更多

熱門文章

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

暴雨何時下？ 連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59

受不了小7歲丈夫每晚求歡 妻擬訂「外遇協議書」

2018-06-13 12:49

熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

夏天「檨仔」上市 一圖秒懂台灣五大常見芒果

2018-06-13 12:16

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

首例！ 網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

鋒面及西南氣流北移 南台嚴陣以待

2018-06-14 04:55

配合減塑政策 台大麥當勞冰炫風不提供攪拌服務？

2018-06-13 12:22

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

專家：低壓明進入東部海面 台南以南東半部有明顯雨勢

2018-06-13 23:05

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

月入300K交不到女朋友 因為他從事殯葬業？

2018-06-13 22:09

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

預測端午豪雨來 氣象局：靠超級電腦

2018-06-13 16:51

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

民眾怨氣象局預報不準 吳德榮：24小時資訊落差

2018-06-14 08:40

遊樂區端午門票優惠 龍潭警加強周邊交通紓導

2018-06-13 12:09

來台奉獻57年 醫奉獎得主呂道南神父病逝

2018-06-13 22:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top