天氣轉變戲劇化！ 彭啟明：抗梅雨恐變防颱

2018-06-14 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，這兩天的天氣劇本很戲劇化，幾乎所有預測的西南水氣北上，結果在台灣南端巴士海峽整個東偏，原先預期周三晚上從南到北的雨勢不如預期，只有在高雄、屏東到台東有明顯降雨，而在台灣西南邊的低壓反成長為熱帶性低氣壓，有機會發展成為颱風，一下子要對抗西南季風或梅雨鋒面的型態，一下子可能有機會轉為防颱了。

會有這樣的轉變，彭啟明表示，主要是這波低壓的走向，在這個大低壓帶當中，原先大多數預測模式都一致地預測低壓中心走向台灣海峽穿越台灣後北上，將會引進旺盛的西南氣流，各地有顯著降雨，而且中南部首當其衝，雨勢會相當大。

但過去一天低壓中心走向偏南，經過台灣南端後北上，旺盛西南氣流位置往東，雨下在海面上，僅高屏及台東有較大雨勢，其他地方降雨較弱，對台灣影響比較小。彭啟明表示，這樣的差別也只是強風軸角度的偏折，接近台灣南部陸地走向差約150公里，這差距在整個西南氣流的分佈誤差不是很大，但對台灣預測的結果就差很大。

彭啟明表示，而這個新生成的台灣西南邊的熱帶性低氣壓，大致往高屏移動，今晚到明晨穿越進入東部海面，也有可能會慢一些，拖到周五才通過，這雨勢降雨主要偏向嘉義以南還有東半部，系統移動預報有點快，大雨時間應該不會持續太久，其他地方是多雲偶有短暫陣雨的天氣。而今天要觀察的是熱低是否會發展成為颱風，這在預測上又增多變數，在強度及結構上，雖然接近台灣時，可能才發展成為颱風，和熱帶性低氣壓的差異不會太大，但還是要留意後續的變化，畢竟防災作業上，颱風和熱低還是有差異。

未來幾天到端午節前後，整體還是偏西南風的環境，水氣較多，中南部陣雨的機會仍較多，中部以北降雨則是多雲偶陣雨的類型，彭啟明表示，仍要提防可能有中小尺度對流系統的發展及移入，這通常只在幾小時前發展起來，都需要靠隨時的監測來輔助預測，前一兩天恐怕都看不出態勢。有可能還是有局部型的強降雨出現可能，也就是過去預測是大範圍，現在面積可能縮小一些。

彭啟明表示，過去在6月份有相當多的致災性天氣，都只能靠前幾個小時的監控及預警才得知，這叫滾動式的預測，和傳統看幾天的預測不同，雨量的極端值及熱點能夠準確命中的準確度並不高，偏偏多數傳播管道無法面對這樣有短暫變動的系統，或是二手傳播，在形容用詞精確度及更新頻率有落差，會讓大家感覺到不大準的情境。

目前來看，彭啟明表示，台灣似乎有躲過這波連續性強降雨威脅的趨勢，但麻煩是降雨不如預期，對未來水資源的管理會成為較大壓力，尤其是幾個幾乎是要啟動限水管理的水庫，要是真的累積水量不多，要撐到下一個颱風來，那壓力真的會非常大。