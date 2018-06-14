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全台一夜等沒雨有原因！ 恐有颱風生成但機率不高

2018-06-14 07:59聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

鵝鑾鼻西南西方約300公里海面上有熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供
鵝鑾鼻西南西方約300公里海面上有熱帶性低氣壓。圖／氣象局提供
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全台民眾昨天等一整夜，還是沒雨！中央氣象局表示，昨日降雨幅度不如預期，原因是有低壓生成，東半部外海環流把水氣帶走，原預期會移動到台灣陸地上空的水氣被帶走，無法有效影響台灣地區。另外，氣象局今天早上5點15分發布熱帶性低氣壓特報，若發展成颱風，將是今年第6號凱米颱風，最快今明兩天生成，但成颱機率不高。

氣象局今早4點45分也發布豪雨特報，滯留鋒面及西南氣流影響，今日台東縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林、嘉義、南投、澎湖、花蓮地區及台中山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

預報員林伯東表示，今天熱帶低壓會逐漸移動到台灣陸地，所以降雨情形會漸趨明顯，以現況來看，高雄、屏東、台東、澎湖都已經開始下比較明顯的雨勢，預期之後雨勢會增強，但中南部雨勢較大。

林伯東說，今天全台都會有雨，中南部雨勢最明顯，豪大雨機率高， 其他地方豪大雨機率較低，台灣目前處在大低壓帶內，隨時有中小尺度低壓生成，生成位置會左右出現強降雨位置，但目前技術無法提早準確預測，只能一天天觀察，但整體來說台灣在低壓帶 ，水氣多，尤其山區受西南氣流影響，中南部山區豪大雨機率高。

昨天民眾預期入夜會下大雨，結果大部分地區幾乎沒下一滴雨，林伯東表示，昨天降雨不如預期，因為東部海面有低壓生成，導致東半部外海環流把水氣帶走，原本預期會移動到台灣陸地上空的水氣被帶走，無法有效影響台灣地區。

另外，鵝鑾鼻西南西方約300公里海面上有熱帶性低氣壓，林伯東表示，成為颱風機率小，但因為距離台灣近，所以仍要留意，氣象局發布特報，該熱帶性低氣壓向東北東移動，時速15公里，東沙島海面、巴士海峽航行及台灣海峽南部，航行及作業船隻特別注意。一旦發展為颱風，有發布颱風警報之可能，須隨時注意氣象局發布之最新氣象資訊。

氣象局颱風西南氣流

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