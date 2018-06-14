常覺得重物壓著 醫師：肩頸痠痛是使用3C姿勢不良

2018-06-14 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



衛生福利部基隆醫院中醫科醫生簡士傑今天說，肩頸痠痛不分年紀，半數以上的人都曾有此類經驗，尤其以3C產品盛行，很多人不知不覺的做出頭部往前及低頭的動作，或是用肩膀和頭夾住電話聊天，騰出的雙手繼續做其他的事情，無形中增加肩頸間的肌肉群負擔，產生肩頸痠痛。

簡士傑表示，對於一般肩頸痠痛的民眾而言，只要多注意肩頸擺位的正確姿勢、改善睡眠狀況，症狀就能獲得改善，少數民眾演變成慢性疼痛，進而造成生活或工作上的困擾，有時甚至只好以手術解除病因。

簡士傑在門診時常遇到民眾不解詢問，「為何我的肩膀和頸部常常痠痛無法得到舒緩？」簡醫師說，肩頸痠痛也稱為肩頸綜合症，是指後腦根部、頸部至肩胛骨部位間的肌肉痠痛、僵硬，民眾常覺肩頸有重物壓著的感覺，可能影響情緒，也會令工作和睡眠休息的效率降低，症狀嚴重的民眾，有時也伴隨頭痛、頭暈、耳鳴、眩暈、聽覺或視覺障礙等症狀。

簡士傑認為，長時間勉強的姿勢會造成頭頸部受力不當，導致周圍肌群循環不良、頸椎關節磨損、頸椎間盤病變等，並可能造成神經血管的壓迫。

他分析，造成肩頸痠痛原因主要有四種，包括長期姿勢不良或長期重覆相同動作，造成頸部肌肉疲勞、韌帶拉傷、筋膜攣縮或發炎；頸部退化性關節炎或椎間盤突出；情緒緊繃、睡眠障礙可能令神經感受壓力導致肌肉收縮；感冒、高血壓、心絞痛及心肌梗塞之臟器反射疼痛、頸椎腫瘤或感染、其他身體慢性發炎的狀態等，必須找出原因並治療，才能避免後遺症：