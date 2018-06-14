熱低壓形成！氣象局：若成颱有發布颱風警報可能

2018-06-14 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



在鵝鑾鼻西南西方300公里的海面上，有一熱低壓向東北東移動，時速15公里。圖／翻攝自日本氣象廳網站 分享 facebook

中央氣象局今晨發布熱帶性低氣壓特報，在鵝鑾鼻西南西方300公里的海面上，有一熱低壓向東北東移動，時速15公里，氣象局提醒，在東沙島海面、巴士海峽航行及台灣海峽南部，航行及作業船隻特別注意。

氣象局說，一旦發展為颱風，有發布颱風警報可能，請隨時注意最新氣象資訊。

氣象局說，今天滯留鋒面及西南氣流影響，天氣不穩定，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率。

下周一端午節前受到滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，局部地區不排除有大雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，但仍有降雨空檔，外出要攜帶雨具，另外也要留意鋒面上強對流的發展，當強對流影響時，常伴隨著瞬間大雨、強陣風及雷擊等現象，注意安全，低窪地區慎防積水，也呼籲這段期間避免前往山區、溪邊、海邊活動；另外，適逢大潮，也請沿海地區的民眾注意潮位的變化。

下周二、下周三鋒面逐漸北抬至台灣北部海面，但仍受西南風影響帶來南邊水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有小範圍降雨；氣溫方面，隨著降雨稍微緩和，高溫有回升趨勢。

氣象局說，滯留鋒面上常有一些低壓系統在消消長長，其發展及位置將會影響到降雨的強度、分布、降雨空檔的長短等等，這部分仍具一些不確定性。