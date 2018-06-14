豪雨特報！ 吳德榮：滯留鋒及西南氣流影響至少到下周一

2018-06-14 06:20 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣示意圖。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局今晨發布豪雨特報，滯留鋒面及西南氣流影響，今天台東縣、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林、嘉義、南投、澎湖、花蓮地區及台中山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天起梅雨鋒滯留台灣附近，再加上西南氣流，天氣不穩定，局部地區將有豪雨發生。

但他說，降雨方式對各地而言，並非同時、也並非連續下個不停，中間還是會有強、有弱，甚至於岀現空檔的變化。而真正會帶來劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等，是在其中發展的中、小尺度對流系統；若此類對流系統不斷經過相同的地區，或者呈現滯留狀態時，就會在該地產生大量降水。如果在山區，就會帶來坍方、落石、土右流；如果在平地，就會造成低漥地區的淹水。至於中、小尺度對流系統將在何時、何地會被激發，就超過目前模式模擬的能力，必須等時間更近的模擬資料，同時運用遙測資料輔助，才有可能預測，況且可以提前預警的時間並不長；所以一定要隨時注意氣象局發布的特報。

這次滯留鋒伴隨西南氣流的大氣型態，能延續多久？他表示，直到下周一仍未有明顯改變；下周二起滯留鋒逐漸北移，西南氣流漸減弱，天氣稍緩和，但還不能完全確定。