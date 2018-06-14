世界盃足球賽今晚開賽 運彩看台灣人最看好哪一隊

2018-06-14 06:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



世界盃足球賽將在俄羅斯揭開序幕，來自全球32支頂尖球隊齊聚一堂，共同角逐世界足球霸主的榮耀。台灣運彩首度開放64場全面單場投注，史無前例加碼第一輪小組賽全面場中投注，並24小時營運，讓消費者一同「瘋世足 買運彩」。

台灣運彩表示，今年3月底即開賣各項冠軍投注玩法，包含預測「2018世界盃冠軍」、「晉級冠軍賽球隊」、「晉級八強球隊」以及「晉級四強球隊」，統計至今發現，上一屆冠軍德國獲得廣大台灣消費者的支持，預期德國隊能再次贏得金盃、蟬聯王座。

台灣運彩指出，「2018世界盃冠軍」開售起始賠率德國4.75倍、落後給巴西4.25倍，經過2個多月的投注，投注德國的金額比巴西高出1倍、占銷售的35%，目前德國賠率已調整與巴西相同為4.50倍。

「晉級四強球隊」的德國賠率也從起始賠率1.95調整至1.75倍，整體銷售當中有82%皆投注德國；「晉級冠軍賽球隊」與「晉級八強球隊」銷售榜首都是德國，分佔各玩法銷售的42%，顯示台灣人一面倒地看好德國衛冕2018世足冠軍。

台灣運彩的特別投注玩法「亞洲名次最佳球隊」，則以日本投注占比最高為56%；「南美洲名次最佳球隊」以4年前地主隊巴西最被看好、投注占比82%。

其中比較有趣的是，台灣運彩「冠軍來自哪一洲」，消費者投注南美洲的比例高達53%，遠高於歐洲的15%，與大家看好來自歐洲的德國再次摘冠不同調。隨著賽事開打，投注賠率也會隨著球隊的表現有所變動，早就心有所屬的消費者，可以趁開賽前賠率不錯時，及早投注。