禁塑國外有先例 菲律賓馬卡蒂禁用塑膠杯

2018-06-13 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近日減塑政策預告推出，不少民眾擔心若不提供一次性塑膠吸管，台灣著名的珍珠奶茶文化會被毀滅，但有網友指出，菲律賓有城市早在兩三年前就推行減塑政策，不少店家都不提供塑膠杯，有的則是不提供塑膠吸管，改提供紙吸管，菲律賓人也已習慣無塑生活。

環保署日前預告內用禁供一次性塑膠吸管相關草案，禁止4大場所包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等8000家業者，提供「內用者」一次性的塑膠吸管。因此，若是在4大場所「外帶」飲料、在不屬於4大場所的店家或是外帶，都不在這次預告的範圍內。

於菲律賓工作的李姓網友表示，菲律賓馬卡蒂市（makati City）實行限塑政策已有兩、三年，許多連鎖商店紛紛跟進，包括星巴克不提供塑膠杯、麥當勞內用不提供吸管和杯蓋，但他也提到，馬卡蒂連鎖飲料店基本上還是有提供塑膠吸管，少部分餐館、咖啡廳不提供，有些則是提供紙吸管。