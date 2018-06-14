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平板當保母 學齡前幼兒 一成已近視

2018-06-14 00:34聯合報 記者李樹人／台北報導

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片
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別再將手機、平板電腦當成育兒保母！國健署調查發現，近4成5的幼稚園小朋友於放學後使用手機，平均時間為32.2分鐘；太小接觸3C產品，一成學齡前幼兒已有近視，到了小學一年級後，增加至兩成。圖為示意圖，非新聞當事人。

近視國健署3C

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