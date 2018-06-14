釣蝦場 逾2成抗生素超標

2018-06-14 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



行政院消保處抽查全台47家釣蝦場，發現有14家被檢驗出抗生素殘留超標。 記者陳妍霖／翻攝 分享 facebook

不少人愛到釣蝦場釣蝦、火烤蝦，但行政院消保處首次抽查全台四十七家釣蝦場，有十四家被檢驗出抗生素（歐索林酸、羥四環黴素）殘留超標，不合格率超過兩成，其中一家還有法規不得驗出的四環黴素，恐有過敏、抗藥性、失聰等風險。

衛福部表示，若業者違法用藥屬實，可依違反食安法處六萬以上、最高兩億元罰鍰。

行政院消保官王德明說，不少消費者以為水池的水是乾淨的，釣上來的蝦沒有經過清洗就直接火烤，甚至直接沾芥末生吃，但這樣恐怕會吃進不乾淨的蝦子，建議一定要將蝦子清洗乾淨、要煮熟，可去蝦頭只吃蝦肉，避免生食。

釣蝦場為台灣常見的休閒娛樂場所，甚至還有業者結合KTV、電子遊戲場，供民眾玩樂，過去政府單位未曾針對釣蝦場進行查核，消保處今年四月、五月會同主管機關，針對台北、新北、桃園、台中、台南、基隆、彰化、屏東、宜蘭共九縣市的釣蝦場，進行蝦類品質、建築、消防查核。

行政院消保處抽查全台47家釣蝦場，發現有14家被檢驗出抗生素殘留超標。 記者陳妍霖／翻攝 分享 facebook

漁業署養殖漁業組研究員鄭淑文說，抗生素主要是抗菌劑，可使用在水產，減少蝦子碰撞導致受傷、遭細菌感染的機率，但得遵守用藥規定；四環黴素則不能用在水產。

王德明說，四十七家釣蝦場、六十五件樣本中，有兩家在衛生、建管、消防統統不合格，另一家在抗生素用藥竟是標準值的十五倍。消保處也查出，在建物安全管理上，光違建就高達十九家，未辦理建築物公共安全檢查簽證申報有十一家，消防安全有十六家不合格。

營建署表示，這次首次稽查發現有業者是以複合式經營，結合電子遊戲場等，這有公安風險，目前先請業者限期補辦手續並改善。