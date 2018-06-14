熱門儲值卡調查 這幾家都有問題

2018-06-14 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ／台北報導



儲值卡行動支付愈來愈普遍，但根據消基會抽查時下8張連鎖業者發行的儲值卡，卻發現有4張熱門儲值卡，契約不符合規定。 圖／消基會提供 分享 facebook

不少連鎖餐飲、影城等推出儲值卡或電子卡，讓民眾可用行動支付，「嗶」一下付款。但消基會針對最常接獲申訴的八家熱門儲值卡進行調查，昨公布最不友善及違規名單，包含國賓影城、星巴克隨行卡、西雅圖家族卡、麥當勞等都有違反部分規定。

消基會表示，如果業者契約違反了相關定型化契約應記載及不得記載事項，可依消保法處三萬以上、卅萬元以下罰鍰，限期未改善，可處五萬以上、五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消基會日前針對八家連鎖業者發行的儲值卡，進行儲值與退卡規定、記名卡帳密安全與掛失約定、交易紀錄查詢、系統異常調查實測，包括「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」、「丹堤e卡、行動e卡」、「怡客A卡」、「麥當勞點點卡」、「摩斯二代卡、行動卡」、「國賓A+卡、行動卡」、「威秀ishow卡」為實測對象。

國賓卡 變相要求儲值

消基會副秘書長徐則鈺說，其中以國賓卡最不友善，空卡雖免收卡費，但業者規定，申辦儲值卡需先繳交保證金一千元，若消費者網路訂電影票、未依規定取票付款，則從保證金扣款，並暫停會員所有權益，須補足保證金後一天才能恢復權益，等於變相要求儲值，另退還儲值金得繳一百元作業處理費、入會要滿兩年才能退還保證金等，不合理規定恐違反電影片禮券契約不得記載事項。

遭盜用不負責 違反規定

徐則鈺也說，「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」採記名，但現今個資外洩嚴重，一旦帳號密碼遭盜用，在記名情況下，任何人卻可使用，等於有記名跟無記名一樣，但消費者不見得能舉證不是自己使用，業者卻對這些情況及造成消費者損失一概不負責，恐也違反餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項。

另外，在系統出現異常時，業者無法提供服務造成消費者損失，像是無法儲值累積點數、點數兌換紅利商品等，「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」、「麥當勞點點卡」也違反規定。

星巴克：掛失就會凍卡

【記者沈佩臻、張芳瑜／台北報導】星巴克公司昨天回應，隨行卡記名後，若遇帳號盜用，可至星巴克網站登入星禮程帳號廿四小時線上掛失，或電洽星巴克客服專線申請掛失，一旦掛失成功，即凍卡無法消費使用，保障掛失後之權益。

西雅圖極品咖啡則表示，家族卡友若有遺失家族卡的情況，可於西雅圖極品咖啡官網或實體門市、客服電話進行掛失，公司會妥善協助處理掛失程序，申請後所發生交易皆由公司負責，完善保障消費者權益。

麥當勞：儘快瞭解處理

台灣麥當勞說，消費者使用點點卡時，因麥當勞系統或作業問題導致無法提供相關服務，麥當勞將優先考量消費者權益並儘快瞭解處理。