端午節前消保處查粽價 7成6持平或下跌

2018-06-13 23:34 中央社 台北13日電



行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店訪查粽子價格，與去年相較，7成6價格持平或下跌，2成4漲價，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為反映食材升級及包材成本。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook 行政院今天召開「穩定物價小組」會議，行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店就粽子價格進行訪查，與去年相較，7成6價格持平或下跌。

行政院晚間發布新聞稿指出，端午節將至，為了解應節物資供應情況，行政院召開「穩定物價小組」會議。小組召集人行政院副院長施俊吉責成農業委員會密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，並要求相關機關持續注意相關物資市場行情，若發現異常，應即時查處。另外，經濟部與交通部等部會，也在會中針對國際油價走升進行報告並提出因應措施。

行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店就粽子價格進行訪查，與去年相較，7成6價格持平或下跌，2成4漲價，漲幅多在2成以下，漲價原因主要反映食材升級與包材成本。消保處呼籲消費者，各通路推出不同口味、樣式、價格產品，消費者可多比較、聰明消費。

根據新聞稿，經濟部表示，6月份液化石油氣依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」每公斤應調漲2.8元，但考量端午佳節將至，民生用氣需求增加，為平穩物價及照顧民生，6月份價格不調漲，應調漲的部分由中油公司暫行吸收，下個月回歸氣價公式。液化天然氣（LNG）的部分，因調價機制已內含價格緩漲功能，將依機制運作。

交通部表示，國內客貨運運價部分，公路客運於107年1月1日起已調漲運價，暫不再調漲。

有關農產品供應，農委會指出，粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加。為充裕供應各類農產品，已加強調配各類農產批發市場供需穩定機制。

農委會表示，今年大部分產品價格與去年節前同期比較跌多漲少，其中長糯、乾香菇、花生仁、水果、毛豬、鴨蛋等因產量增加，價格下跌，跌幅在3%至21%；蔬菜供應充裕，價格穩定合理；乾魷魚平均批發價上漲14.8%；蝦米則價格持平。

農委會進一步表示，端午節為國內糯米需求旺季，每年端午節需求量約1萬公噸，預估18日端午節前約有3482公噸糯白米收穫，另政府庫存糯白米7966公噸，足可供應端午節慶市場需求。國內乾香菇庫存量約500公噸，且新菇陸續採收上市，節前5日香菇需求量約100公噸，可充分供應需求。

農委會指出，目前國產花生仁庫存量及進口量合計約4600公噸，足供消費需求。近期蔬果可充裕供應，生鮮鴨蛋也供應無虞。至於毛豬部分，農委會已協調大宗供銷系統於端午節前7個交易日每日供應量增為2萬5952頭（較平日增幅18%）。另外請台糖公司於端午節前增供3000頭，預估端午節前7日每日供應增至2萬6380頭（較平日增幅19.9%），應可滿足消費需求。