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川金會的真贏家：新加坡展示「小國外交術」

台灣也有「島主最爽職缺」 但為何開出來...沒什麼人應徵

2018-06-14 09:00聯合報 記者侯俐安／台北報導

許多國人玩遍世界各地，卻未曾到訪國內島嶼，沒有看過伴隨日出的蘭嶼拼板舟、也不曾在小琉球海龜身旁潛水，今年是台灣的「海灣旅遊年」，交通部觀光局效法近年紅遍全球的澳洲「世界最理想的工作—大堡礁保育員」徵選，舉辦台灣十大島主徵選。

●大堡礁保育員

半年薪350萬 全球三萬人瘋搶

2009年澳洲昆士蘭旅遊局發起「世界最理想的工作—大堡礁保育員」徵選，公開在18國徵人，要找一名可以顧及大堡礁各島的保育員，半年薪水350萬元新台幣，工作是探索大堡礁群島、發掘新景點，及潛水、餵烏龜、看鯨魚，寫部落格介紹當地，吸引全球200個國家、3萬多人報名，爭奪這份堪稱「全世界最爽工作」。

中選青年嘆 是全球最忙碌工作

當時就連台灣也有70人報名，最後網路票選中，唯一候選的台灣女孩甚至以10萬票衝到第2名，但最後意外落選，由英國青年獲得這份工作，不過這名英國男子事後坦言，雖然可以邊度假、邊領薪，但壓力也很大，他要玩水上摩托車、要潛水拍照，還要寫部落格、接受媒體訪問，甚至曾被水母螫傷，就連女友也分手了，形容這其實是「全球最忙的工作」。

只花170萬美元 卻達到全球宣傳

不過昆士蘭旅遊局表示，這項宣傳只花了170萬美元（5559萬元台幣），卻達到2億美元（65.4億元新台幣）的全球宣傳效果，也讓不少國家開始效法，紐西蘭、北歐等國都陸續推出島主徵選。

記得2009年轟動全球的徵人啟事嗎？澳洲大堡礁保育員Ben Southall曾來...
記得2009年轟動全球的徵人啟事嗎？澳洲大堡礁保育員Ben Southall曾來台訪問，分享世界最棒的工作經驗。 記者林俊良／攝影
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●馬里亞納實習生

包吃包住 吃喝玩樂一周領六萬

其中，馬里亞納觀光局台灣代表處受到啟發，在台灣舉辦「一周實習生」選拔，今年邁入第五屆，得主除了可獲得到馬里亞納實習、吃喝玩樂一整周的機會，享受當地美景、體驗人文，不僅可獲得周薪6萬元新台幣的酬勞，所有食宿還由馬里亞納觀光局包辦，總值將近15萬元，每年也吸引上百名年輕人報名徵選。

今年實習生剛啟程 每天PO照打卡

馬里亞納實習生同樣被戲稱為「最爽實習生」，今年獲得實習機會的得主陳子民，4天前才啟程前往塞班島，並天天在臉書更新在不同地方浮潛、潛水及享用美食的照片，也讓更多人認識馬里亞納。

陳子民的海上生活

馬里亞納觀光局台灣代表處在台灣舉辦「一周實習生」選拔，今年邁入第五屆。 圖／馬...
馬里亞納觀光局台灣代表處在台灣舉辦「一周實習生」選拔，今年邁入第五屆。 圖／馬里亞納觀光局提供
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●台灣十大島主

6/24日報名截止 現在還有機會

交通部觀光局今年配合「海灣旅遊年」也首度針對台灣十島發起「十大島主徵選」，包含龜山島、綠島、蘭嶼、小琉球、七美、漁翁島（西嶼）、吉貝、小金門（烈嶼）、北竿及東莒，票選10個島的島主，6月24日報名截止後，將進入最終決選。

兩周僅78人報名 符資格只有64人

觀光局長周永暉認為，十大島主票選是個「CP值」很高的活動，也希望島主吸引到更多遊客，到訪還未曾去過的島嶼。不過，台灣徵選活動7天只有3萬5千元薪資，兩周僅78人報名、符合資格的只有64人，但蘭嶼、小琉球仍競爭激烈，不少人都盼能當選兩個島嶼島主，就連法國、日本人也來報名。活動進行中，到底宣傳效果及效益如何，有待觀察。

觀光局今年推動海灣島主活動。 記者侯俐安／攝影
觀光局今年推動海灣島主活動。 記者侯俐安／攝影
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報名看這邊：https://www.baytourism.tw/index.html

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