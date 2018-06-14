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你的保鮮盒洗對了嗎？當心膠條背後暗藏的危機

2018-06-14 15:12聯合新聞網 食力Foodnext

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採訪．撰文／嚴永龍

帶著便當盒上班、上學也是你的生活日常嗎？辛苦了一個早上，終於可以吃頓午飯，稍作休息。從微波爐中拿出加熱好的保鮮盒，掀開蓋子要大快朵頤時，卻沒意識到蓋子下的膠條滿是污垢，背後暗藏的危機是可能致病的「黴菌孢子」！

香港理工大學應用生物及化學科技學系助理教授邱家琪指出，保鮮盒蓋子的膠條容易藏污納垢，民眾必須將膠條拆卸、仔細清潔，以防黴菌孳生、釋出具致病性的黴菌孢子。

黴菌孢子深藏盒蓋膠條 老幼體弱易患上呼吸道疾病

方便儲存又環保可重複使用的保鮮盒是民眾日常生活的必備用具，但並非所有人都懂得妥善使用，尤其是蓋子裡面的膠條，可能從不會取出來清洗。香港理工大學食物安全及科技研究中心進行保鮮盒蓋子菌種實驗，觀察蓋子下的膠條會出現什麼樣的微生物，發現致病性的黴菌孢子已隱身其中。

邱家琪表示，本次實驗中同時觀察3個同款的保鮮盒樣本，其中1個膠條樣本外觀上較為乾淨，另外2個膠條樣本則有明顯的黑色污跡；研究人員先拆除3個保鮮盒的蓋子膠條，再用無菌棉花棒擦拭膠條的表面取得微生物樣本，接著將同一根棉花棒分別畫在4種不同的培養基上，這4種培養基各自適合細菌、黴菌、酵母菌以及抗藥性細菌的生長。假設適合酵母菌生長的培養基長出酵母菌，代表這個膠條樣品中存在酵母菌。

實驗結果顯示，3個樣本中都沒有出現抗藥性細菌，相對潔淨的樣本上多半存在酵母菌，以及少部份的黴菌，但菌種的種類不至於產生食安風險；其餘2個有污垢的樣本則呈現相對多樣化的微生物面貌，不但發現酵母菌、各種不同類型的細菌和黴菌，甚至其中有些黴菌更會釋放孢子！

「當蓋子與膠條之間的夾層中存在水份，容易使各種菌類孳生」，邱家琪更進一步解釋，「在自然環境中本就存有黴菌，正常人接觸到亦不會有什麼影響，但對免疫系統較弱的老人和小孩來說，這些產生孢子的黴菌可能會造成上呼吸道系統的疾病，令人感到很癢不適，或引起過敏反應。孢子進入幼兒體內，亦有可能導致腹瀉。」

膠條要拆卸清洗風乾 微波加熱注意保鮮盒材質

黴菌孢子會威脅到家中老幼的健康，這是否意味著我們要把保鮮盒統統丟掉？當然不是！邱家琪指出，民眾在清洗保鮮盒時，盡量不要使用菜瓜布或是鋼刷的材質，因為這樣的刷具容易把盒身刮花，讓細菌容易躲藏在刮痕裡繁殖；更重要的是，務必利用迴紋針等小工具拆卸蓋子膠條，以稀釋過的小蘇打水、漂白水或清潔劑，配合牙刷清潔膠條本身，以及蓋子與膠條之間的夾層，最後用清水沖洗乾淨，經風乾後方可重新裝嵌，便能杜絕黴菌孢子。

邱家琪還分享了1個使用保鮮盒的小撇步：「把食物放進保鮮盒後，先用保鮮膜密封盒身，然後蓋好蓋子，這樣就能避免食物的汁水沾污膠條。」此外，許多人都會將裝滿飯菜的保鮮盒放入微波爐加熱，邱家琪提醒民眾，必須留意保鮮盒的材質是否耐熱，耐熱玻璃、陶瓷應無問題，塑膠、金屬本來就不能微波加熱。她補充，就算是聚丙烯（PP）材質的保鮮盒，一般最高耐熱溫度大概為120°C，微波加熱的時間也不能太久，以家用微波爐的功率計算，一般建議微波不要超過3分鐘。

審稿編輯：林玉婷

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