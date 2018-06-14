台中天天直飛東京 華信今首航

2018-06-14 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／台中報導



今天起，台中人前往日本東京不必再遠赴外地搭機，華信航空將以定期班機，一周7班．天天從台中國際機場直飛日本東京成田機場。

華信航空指出，今天首航的E190機型雖只載客104人，但14日以後的直航班機到月底，訂位率達9成以上，假日更是全滿，顯示中部遊客的需求。飛東京表定為AE266班次，早上7點30分出發，中午12點抵達，AE267次航班下午1點再由東京飛回台中，下午3點50分回到台中，航程約3.5小時。

華信航空說，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航，台中─東京航線開闢後，除方便中部地區民眾赴日旅遊，也希望搭載更多日本旅客到台中觀光旅遊。而為慶祝首航，以台中花博吉祥物點綴的花博機艙，枕頭、紙杯、餐墊紙等用品全都印上石虎圖樣，空服員身上穿的是花卉圍裙，還別上石虎別針，可愛吸睛。

華信航空更推出開航特惠價8300元起專案，6月底前買華信航空台中─東京機票，就享開航優惠價，機位有限訂完為止，華信表示，目前訂位率超過九成。

台中國際機場快線公車，將成為國內旅客進出台中市的重要交通工具，百元價格更是親民。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

至於機場到市區的交通，目前有A1、A2、A3三條快線公車路線，從台中機場往返國美館、台中車站及逢甲夜市等景點，並停靠各大旅館及人氣夜市，費用只要100元。

台中市交通局表示，過去行經台中機場到市區的公車每天200班，但前後要停80幾站，車程約2.5小時，A1、A2、A3開闢後，車程可縮短一小時以上。公車採全預約制，旅客不必擔心趕不上出國時間，目前A1每月平均載客人數將近800人次、A2有2500人次、A3為720人次，可上網或下載App預約，也能在訂機票、飯店時一併訂車票。

其中A1機場快線主打畢業季出國旅遊優惠，憑華信航空、德威航空機票票根轉乘A1機場快捷公車全票享半價優惠；A2、A3機場快線則配合上路滿周年，回饋使用電子票證的旅客，6月全票刷卡享8折優惠。