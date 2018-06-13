「史努比娃娃」好想抱！7-11集6點加199元就有

2018-06-13 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



台灣集點活動熱絡成熟，搭上魅力無敵的Snoopy史努比更直接躍升洗版天王，7-ELEVEN新一波集點活動就由Snoopy當家，首度以木質風格、不同功能推出8類31款療癒小物，6月20日起開跑，還加碼線上搶Snoopy黑白大絨毛玩偶，粉絲可別錯過。

繼「卡娜赫拉的小動物」後，7-ELEVEN 宣布6月20日起再推出「Snoopy & Friends 木集 Happy 集點送」，Snoopy身影躍上公仔、手機座、筆筒、旋轉音樂盒、飛機萬年曆及掛鐘，特別的是都由木頭製成，此外還有史努比及胡士托造型絨毛手偶，限量30,000個，消費滿50元可兌換1點，集滿6點加99元至699元就能帶回家，活動至7月29日，贈品兌換至7月31日止。

其中，木頭公仔包含5大主題共16款造型，史努比、莎莉、胡士托、查理布朗身著不同服飾，具有印章、時鐘及存放名片等功能，集滿6點加99元或集滿96點可兌換。至於Snoopy木旋轉音樂盒、圓形木頭大掛鐘、木飛機萬年曆及絨毛手偶，均於6月20日下午3點起開放限量預購。