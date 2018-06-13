來台奉獻57年 醫奉獎得主呂道南神父病逝

2018-06-13 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



去年甫獲得中華民國身分證、來台奉獻57年的義大利呂道南神父（Fr.Antonio Didone），今天晚間在羅東聖母醫院因病重與世長辭，生前他受進行性上神經核麻痺症所苦，往生後將安葬在最心繫惦念的家鄉宜蘭。

呂道南生於1933年12月8日，出生於義大利巴多瓦省齊塔德拉市（Cittadella），從小奠定傳道與醫療的職志，13歲時他如願以償進入修道院，並且在25歲時晉鐸神父。

1961年，28歲的呂道南神父奉天主教靈醫會指派，跨過大半個地球，來到台灣，自此展開他40餘年的醫療傳道工作。一開始派任澎湖，為了融入當地生活，與居民有更良好的溝通，他認真學台語，擔任院長期間惠民醫院由25床擴充到60床。為協助漁民推廣漁業，他重建碼頭，帶著民眾鑿井解決水資源問題。

1967年，呂神父來到宜蘭羅東聖母醫院服務，有感蘭陽平原當時的醫療匱乏，於1973年，以40歲「高齡」放下手邊一切重返義大利學醫，而且攻讀的是當時人才最缺乏的小兒科，4年後重返蘭陽地區行醫，並擔任羅東聖母醫院第5任院長。他成立基金會、擴大醫院規模、協助貧困與重症族群，他是病人口中的「萬應公」，熱心助人，深受民眾仰賴。他更是小病童的「聖誕老公公」、「院長阿公」，援救無數病童，並成立早產兒基金會、腎友基金會、一般貧困基金會及復健之友會等。

呂道南神父曾當選全國好人好事代表、榮獲第5屆醫療奉獻獎，將一生都奉獻給台灣，照顧無數病患，尤其是貧困的弱勢族群，他自己異常節儉，卻對貧困病患非常慷慨，經常解囊幫助需要幫助的人。

不幸的是2000年他被診斷出罹患性上神經核麻痺症，2001年他曾回義大利就醫，但2004年仍不捨台灣再度返台定居，2006年8月他曾回義大利參加晉鐸50週年慶祝會，他與呂若瑟神父二兄弟獲教宗本篤16世召見。

去年他獲頒中華民國身分證，當時宜蘭縣代理縣長陳金德曾到聖母醫院親自頒贈，但當時他已因病重住進加護病房，無法親領，今天因病重不治、與世長辭。

羅東聖母醫院表示，呂道南留給宜蘭人的是無限的想念，員工將永遠想念他對員工的慈祥、想念他對病人的體貼慈愛、想念他的豁達勇敢、想念他的ㄧ切行為典範。他以醫療服務為終身使命，曾說過「需要他的地方就是家鄉」。