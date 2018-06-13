暴雨何時下？連氣象專家都大嘆：很難預報

2018-06-13 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



氣象局發佈暴雨特報，但北部地區今天不但沒下雨，中午還岀大太陽，氣象專家賈新興晚間在臉書Po文大嘆「真的很難預報！」

從天氣圖顯示，氣象局預報強降雨將從今天深夜起從南部開始下，雨勢並ㄧ路往北；中南部縣市都在備戰，連北部縣市也不敢大意。