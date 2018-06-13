致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25 中央社 台北13日電



滯留鋒與西南氣流夾擊，可能帶來「致災性豪雨」，台灣自來水公司提醒用戶需儘早儲水備用。 聯合報系資料照 分享 facebook

滯留鋒與西南氣流夾擊，可能帶來「致災性豪雨」，台灣自來水公司表示，為嚴防豪雨導致原水濁度過高而停水，各淨水場已開始嚴加戒備，提醒用戶需儘早儲水備用。

根據過往經驗，連日豪雨有可能會挾帶大量泥沙，造成原水濁度過高，萬一水質過度惡化，超出淨水場負荷範圍，進而導致停水，造成民生用水不便。

因應致災性豪雨可能導致停水，台水建議，民眾最好提早於停水前6小時完成儲水，避免在開始停水前集中大量儲水，導致管線末端用戶無水可用。

台水表示，在停水期間，也應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，可能導致馬達空轉過久、溫度升高，造成馬達損壞甚至釀災。