首例！網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



政府打擊假新聞，農委會表示，今天臉書社團散布1則「香蕉含農藥殺菌劑『克收欣』致癌物，吃水煮香蕉要三思」不實資訊，造成民眾對農藥的誤解，也讓消費者對本土農產品缺乏信心，嚴重打擊我國香蕉產業，農委會已採取法律途徑，防檢局表示，臉書假訊息已經截圖送到警察單位，將進行偵查。

農委會指出，臉書社團「靠北民進黨」重貼6年前市售香蕉驗出農藥克收欣舊聞，並散布不實資訊，影響消費者對國產香蕉信心。

農委會表示，農藥克收欣為核准登記於小葉菜類防治葉斑病及白粉病、登記於草莓防治白粉病等之殺菌劑，並未核准使用於香蕉。依據近3年香蕉農藥殘留田間監測結果，合格率達97.6％，違規案件均由農委會督促地方政府依農藥管理法裁處，並辦理安全用藥講習。另查，衛生福利部106年及107年抽驗市售香蕉已均無驗出克收欣藥劑。

農委會嚴正聲明，102年之香蕉殘留農藥克收欣僅屬少數違規個案，該社團套用以前少數個案散布不實資訊，將對香蕉產業造成重大影響，相關行為有違反中華民國刑法及社會秩序維護法之嫌疑，農委會已採取法律途徑，遏止任意抹黑亂象，為農民及產業發聲。