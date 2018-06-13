親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

才造成苗栗大跳電 通霄電廠舊機組今天起火

退休教師集體訴訟3天登記高市破6百 他哭：老了怎麼活

大福彩第107047期開獎

2018-06-13 21:03中央社 台北13日電

大福彩第107047期今晚開獎，中獎號碼為04、02、16、01、12、34、20，特別號為19。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

大福彩台彩

相關新聞

致災性豪雨來襲 台水籲用戶早儲水備用

2018-06-13 21:25

首例！網傳香蕉致癌 農委會送警方調查

2018-06-13 21:18

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

2018-06-13 20:46

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

端節粽子2成4漲價 桶裝瓦斯6月凍漲7月回歸公式

2018-06-13 20:04

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

JMall亞洲米其林一條街 Mamak檔進駐添話題

2018-06-13 19:07

馬偕醫院響應分級醫療 日留450個轉診名額

2018-06-13 18:58

世足賽去哪看？5大美式餐廳揪友同樂看球賽

2018-06-13 18:34

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

咖啡袋變文創商品　她成立公益基金盼扭轉女性困境

2018-06-13 18:19

4成幼童滑手機 醫：2倍近視風險

2018-06-13 18:13

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

暑假一起來飛高高！全台必玩3大熱氣球嘉年華

2018-06-13 17:22

今晚恐豪雨襲台 公路總局首波9路段加強部署

2018-06-13 17:13

影╱台灣十大島主徵選！周薪3.5萬已78人報名 就差你

2018-06-13 16:52

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

預測端午豪雨來 氣象局：靠超級電腦

2018-06-13 16:51

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

端午國道客運轉搭桃園公車 253條免基本票價

2018-06-13 16:25

仿大堡礁 觀光局推魅力十島也徵短期島主行銷

2018-06-13 16:21

儲值行動支付 消基會：國賓、星巴克、麥當勞違反規定

2018-06-13 16:18

釣蝦場爆食安隱憂 食藥署：查來源

2018-06-13 16:11

阿里山欣賞滿天星斗 天文生態營暑假登場

2018-06-13 16:07

粽子也「三高」 營養師建議：一天至多一顆

2018-06-13 15:42

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

「儲值卡行動支付 哪張最罩得住？」調查與實測

2018-06-13 14:42

一句話惹火音樂家 看完之後你千萬別再說了

2018-06-13 14:35

他們不會告訴你 學樂器會發生的12件事！

2018-06-13 14:34

慢性血栓栓塞性肺高壓難診斷 5年存活率3成

2018-06-13 14:32

日常微運動甩脂肪正夯！不輸給假日健身族熱量消耗

2018-06-13 14:31

夏日省錢大作戰！善用這些食材 省電省瓦斯簡單煮飯

2018-06-13 14:30

竹縣寶山鄉綠竹筍季 24日遊寶山水庫嚐嫩筍

2018-06-13 14:26

他邊抗癌邊旅行「人生句點前插入更多標點」

2018-06-13 14:20
看更多

熱門文章

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

說好的暴雨咧？看了這張圖網友嘆：台灣超邊緣

2018-06-13 16:42

全台戒備！西南氣流趕路中 暴雨主力就在南方這坨

2018-06-13 14:59

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

致災性大雨要來了 氣象局一張圖說明降雨趨勢

2018-06-13 16:51

受不了小7歲丈夫每晚求歡 妻擬訂「外遇協議書」

2018-06-13 12:49

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

2018-06-13 15:10

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

夏天「檨仔」上市 一圖秒懂台灣五大常見芒果

2018-06-13 12:16

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

跟哪些星座交往心最累？ 水瓶、雙魚榜上有名

2018-06-13 14:18

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29

配合減塑政策 台大麥當勞冰炫風不提供攪拌服務？

2018-06-13 12:22

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

影／端午連假GG了！今年最強滯留鋒來襲

2018-06-13 18:21

先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23

咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

為母心情／女兒的戀愛學分

2018-06-13 06:00

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07

北韓選手被長庚神手救治 感動回贈「金正日語錄」

2018-06-13 17:58

【小孟塔羅】2018世足賽倒數！選熱門隊伍測你能踢出什麼好運？

2018-06-13 10:22

遇插隊該怎麼辦？他一句神回嗆 讓大媽「秒結屎臉」

2018-06-13 20:57

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

大叔的中年小事／來一杯飛砂走奶

2018-06-13 06:00

生活見聞／為妳連線

2018-06-13 06:00

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

影／釣蝦場驗出抗生素超標 業者濫用藥違法最高罰二億

2018-06-13 12:03

遊樂區端午門票優惠 龍潭警加強周邊交通紓導

2018-06-13 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top