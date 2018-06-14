智慧衣 幫醫師盯你做復健

2018-06-14 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台此報導



三軍總醫院復健部主治醫師蔣尚霖表示，結合智慧型裝置，病人在家就能完成運動訓練。 圖／三軍總醫院提供 分享 facebook

穿戴式的智慧手環、手錶、鞋、衣能即時記錄血壓與心率，三軍總醫院復健團隊讓罹患慢性病民眾穿上智慧衣運動，透過手機應用程式（App）得知運動強度，醫院同步監測是否完成運動處方，醫病都方便。

三總復健團隊與業界合作開發智慧衣，將排汗機能衣加上心率帶，穿上運動就能測量生理訊號，再利用手機接收訊號，醫院也能透過雲端掌握病人在家運動的狀況，即時回饋。

日前三總找十位有兩種以上慢性病的患者接受測試，結果顯示，參與試驗3個月後，心肺耐力顯著增加，最大攝氧量自25單位上升至26.2單位，肺功能、運動測試的最大心跳率、身體活動量也明顯提升，血壓顯著降低，收縮壓平均自148毫米汞柱下降至121毫米汞柱。

三軍總醫院復健部主治醫師蔣尚霖表示，結合智慧型裝置，病人在家就能完成運動訓練（見圖，三總提供），不只病人方便，也大幅節省醫護人員的時間，過去每服務一個復健病人大約要30分鐘，未來這些人力成本都有機會降低。

蔣尚霖說，運動對慢性病患十分重要，以最大攝氧量為例，它是評量心肺耐力的指標，每增加1個單位，就可減少9%的死亡風險。運動的好處很多，例如運動過程產生腦內啡，讓人振奮、愉快，可改善憂鬱。

但蔣尚霖也提醒，每個人身體狀況不同，適合的運動與強度也不同，慢性病患規畫運動計畫前，可先至復健科門診接受專業諮詢與測量。