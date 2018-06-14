健康你我他／努力6年 91歲的我，骨密正常了

2018-06-14 00:43 聯合報 圖與文／關珊（台北市）



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從30歲開始我就對健康和經濟未雨綢繆，尤其近年見社區無數由外傭推著輪椅和癱在床上的老人，不禁心驚肉跳：自己絕不能走入此地步，拖累兒女，陷入聯合報所載「我命換你命，兩代同垮」的絕境慘況。

我55歲時因子宮長瘤，當時要求醫師順便將卵巢、輸卵管一併切除。

為避免停經後罹患骨鬆，開始服用荷爾蒙長達20年，直到民國91年（HRT）治療可能致癌的弊病被揭示後才停止。在此時兩年驗一次骨質密度都很正常。

97年由兩腿膝關節發炎而磨損光，幸遇骨科良醫孫醫師為我置換由健保給付的人工關節，當時毫不猶豫是為了未雨綢繆，同時看到有幾位友人害怕未做，如今都已坐輪椅。我三年前曾在「謝謝醫路上有你」感念孫醫師，至今十年仍可健步如飛。

民國100年時我已84歲，骨密已到-2.35，孫醫師給我開藥吃，但後來又發現雙磷酸鹽使用多年後有下顎骨壞死弊害，服用三年後停止。

104年孫醫師為我皮下注射骨鬆治劑，半年再注射一次，第二年驗過已到-0.7，醫師說可以停打，但必須每天運動。

隨著年華老去，不敢獨自在外跑步，以免跌倒造成骨折。自己發明每天午、晚飯後半小時，一邊放愛國進行曲一邊轉著大飯桌快走或小跑廿分鐘；事後並不休息：拖地、擦屋、弄飯照做。

到台大骨質密度室見門外跑馬燈閃著：「單吃VitD3加鈣沒用，一定要配合曬太陽」，牢記在心，如今我每天早點時，喝一大杯加大量黑芝麻粉的高鈣脫脂奶粉，然後吃下D3，就在陽台一邊看聯合報一邊曬太陽20分。如今我四管齊下每天做，要改善骨密，一定要有決心、耐心和恆心！

經過六年努力，骨質密度已從105年的-0.7改善到106年-0.1和-0；而今年5月再驗，想不到竟是+1。連醫師都認為是奇蹟：91歲的老人從骨鬆恢復正常。