過敏性休克 8成是藥物引發

2018-06-14 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



為了避免過敏性休克，醫師提醒曾藥物過敏民眾，在接受手術、麻醉、特殊藥物治療之前，應主動告知醫師。圖為情境照，非當事人。 圖／長庚醫療團隊提供 分享 facebook

過敏性休克有致死風險，長庚醫療團隊近期研究發現，藥物引發過敏性休克的比率占八成，以「不明藥品」為最大宗，其次為抗生素、消炎止痛藥。

另外，10歲以下及70歲以上的族群，是食物過敏性休克發生率最高族群，該研究已發表在國際期刊「休克（SHOCK）」。

長庚醫療團隊透過健保資料庫蒐集2005年到2012年，總計2219名過敏性休克案例，發現因食物引起的過敏性休克，僅占兩成，其餘八成都是藥物引起，男女發生率相當。

進一步分析食物及藥物引發過敏性休克案例，因食物過敏引起的過敏性休克者，幾乎都是10歲以下幼童及70歲以上長者；因藥物引起的過敏性休克，以50歲以上發生率為最高，集中在70歲到79歲。

最常見引發過敏性休克的藥品，大多都是「不明藥品」，長庚醫院皮膚科系主任鐘文宏表示，許多患者習慣把藥品外包裝拆掉，服用時完全忘記是哪一款藥品，容易誤服可能造成過敏的藥物。

研究也分析，全台過敏性休克發生率，每年每百萬人口有12.71到13.23人，換算人數，等於每年約有300名過敏性休克案例。

鐘文宏表示，過敏性休克是嚴重過敏反應，常見的症狀是皮膚起水泡、紅腫、起疹子，也會出現惡心、嘔吐等情形，他也呼籲，別以為過去服藥沒問題，以後就不會過敏，體質隨年齡改變，即使過去從未有過敏反應，也不代表終生不會過敏。

林口長庚麻醉部主治醫師柳復兆提醒，有藥物、食物過敏經驗民眾，應該至大型醫院接受篩檢，找出自己的過敏原，不管是就診或手術，主動告知醫師，此外，最好隨身攜帶腎上腺素注射筆，一旦出現激烈過敏反應，立即打上一針，拯救自己生命。