肩前痠痛 試試這6招幫你緩和

2018-06-14 00:43 聯合報 文／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫



周先生照顧年邁行動不便的母親極其用心，不僅以雙手使力扶持協助母親站立，還伸出雙手作為母親復健練習短距離行走時的支持，全都為了讓母親盡早恢復獨立行走能力。

照料過程周先生手臂力氣尚能勝任負荷，不過休息時刻手臂高舉外張時，肩膀前側明顯痠痛。

黃小姐擔任居家服務員，工作上需要搬動病人為他清潔身體、更換衣物，經常伸長雙手將病人身體各部位抬舉、拉近床緣，甚至扶著坐起、從床上移動至輪椅，經過數個月工作，黃小姐肩膀前側感到隱約作痛，特別是坐副駕駛座右手伸手拉動安全帶時最為明顯。

上述情形若是剛發生、不致影響日常生活，建議可採取以下幾種運動稍加緩和，使照顧工作能持續。

1胸前壓著滾筒 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

1.胸前壓著滾筒：

坐在沙發上，身體右側緊鄰沙發扶手，將滾筒擺在扶手上，右手臂伸出沙發扶手外，身體向前傾使右胸靠緊滾筒，適度調整滾筒角度，使胸肌獲得按壓，經過90秒後再放開來休息，反覆5次，左側亦然。

2上臂壓著滾筒 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

2.上臂壓著滾筒：

依上述相同坐姿及滾筒擺放位置，右手臂同樣伸出扶手外，使上臂靠緊滾筒，並以左手抓握滾筒將它穩定，前臂和手掌自然下垂，身體逐漸為向前傾，使肱二頭肌獲得按壓持續90秒，反覆5次兩側皆然。

3手臂外張轉身 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

3.手臂外張轉身：

坐在沙發上身體緊靠著椅背，雙手伸直張開扶著椅背上緣，雙膝及身體轉向左側，直到右肩緊繃感出現，即停留於此處約30秒，再換對側也以相同方式進行，每一側各反覆5次。

4手臂後伸挺胸 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

4.手臂後伸挺胸：

坐在沙發椅右側前緣，右手掌虎口靠著扶手，右手臂伸直，身體緩慢挺直，直到肩膀或手肘出現緊繃感，停留30秒後放鬆，反覆5次。

再換左側也以相同方式進行，同樣停留30秒後放鬆，反覆5次。

5伏椅挺身 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

5.伏椅挺身：

面向沙發扶手站立，雙手壓著扶手手臂伸直，接著緩慢地彎曲手肘，再逐漸將手肘打直，反覆30下。

6手扶大腿屈肘 圖／大林慈濟醫院物理治療師蔡明倫 分享 facebook

6.手扶大腿屈肘：

坐在沙發上，左腳完全伸直，右手伸手至左大腿下方，再以右手屈肘的力量將左大腿抬起，反覆10下，兩側皆然。

活動過程如有不適，則應停止，經醫師或物理治療師再次評估可行後，才繼續練習。