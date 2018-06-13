內用禁塑膠吸管 不禁紙質或木片吸管

2018-06-13 20:46 中央社 台北13日電



環保署日前預告4大公共場所內用禁供一次性塑膠吸管相關草案，讓民眾產生不少疑慮，不過其實像是紙吸管（下）、生物可分解材質吸管等，都不在禁止範圍內。圖上為玻璃吸管。 中央社 分享 facebook

環保署4大公共場所內用擬禁供一次性塑膠吸管政策，讓不少民眾擔憂珍珠奶茶文化會被毀滅。事實上，紙吸管、生物可分解吸管等都不在公告範圍內，業者仍可使用這些一次性吸管。

「明年不能用吸管了嗎」、「要喝珍珠奶茶該怎麼辦」，這些都是民眾最近聽到環保署的吸管政策時心中所冒出的疑問。不過，仔細看看環保署預告的草案內容，這些擔憂或許可以緩緩。

環保署日前預告內用禁供一次性塑膠吸管相關草案，是要禁止4大場所包含公部門、公私立學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等8000家業者，提供「內用者」一次性的塑膠吸管。因此，若是在4大場所「外帶」飲料、在不屬於4大場所的店家或是外帶，都不在這次預告的範圍內。

此外，這次草案的限制是指「一次性塑膠吸管」，考量一次性替代性材質有限，因此若是生物可分解塑膠吸管、以紙類、木片或蘆葦等植物纖維為本體且塑膠含量重量低於10%的吸管，業者仍可以繼續提供內用者使用。

環保署廢管處副處長蘇國澤指出，考量一次性塑膠吸管替代材質有限，因此，在過渡期間，不禁止生物可分解塑膠及植物纖維等一次性吸管，但一次性吸管仍會有垃圾產生，目前國際上很多國家都已有針對吸管做管制，還是希望民眾可以選擇能重複使用的吸管，減少資源浪費。