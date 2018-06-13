再等等！鋒面西南氣流 南部預計明天有明顯雨勢

2018-06-13 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



受到滯留鋒面及西南氣流影響，南區氣象中心指出，目前主要鋒面帶和強西南氣流仍在巴士海峽，預計要明天白天之後才會北抬至台灣南部。

南區氣象中心表示，鋒面上的中尺度低壓在東部海面生成，南部位於背風面，過山的沉降氣流讓南部天氣相對穩定；不過，今晚到明天清晨鋒面前緣可能會有較小的中尺度對流生成，造成瞬間稍大的雨勢。