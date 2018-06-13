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端節粽子2成4漲價 桶裝瓦斯6月凍漲7月回歸公式

2018-06-13 20:04聯合報 記者林河名╱即時報導

端午節將至，行政院今天召開「穩定物價小組」會議。國人關心的端節粽子價格，行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店訪查，與去年相較，7成6價格持平或下跌，2成4漲價，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為反映食材升級及包材成本。

行政院消保處呼籲消費者，各通路推出不同口味、樣式、價格產品，且有訂購優惠或促銷方案，消費者可多比較，聰明消費。

今天會議由小組召集人、行政院副院長施俊吉主持。他關切端午節前應景農產品供應，會中責成農委會密切掌握市場供需價量情形，全力調節農產品供量，並請相關機關持續注意相關物資市場行情，若發現異常情形，應即時查處。會中也請國發會、經濟部與交通部，針對國際油價走升進行報告，並提出因應措施。

油價方面，國發會指出，近期受到美國退出伊朗核協議重啟全面制裁、中東地區地緣政治風險加劇及全球原油庫存持續減少等因素影響，國際油價持續上漲。

經濟部表示，為減輕民眾負擔及降低對物價的衝擊，已於今年5月11日公布油價平穩措施，中油公司也配合該政策，於5月14日的汽柴油價格開始適用。

經濟部表示，6月份液化石油氣（桶裝瓦斯）依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」每公斤應調漲2.8元，考量端午佳節將至，民生用氣需求增加，為平穩物價及照顧民生，6月份價格不調漲，每公斤應調漲的2.8元由中油公司暫行吸收，下個月則回歸氣價公式；另液化天然氣（LNG）（自來瓦斯）價格部分，因調價機制已內含價格緩漲功能，將依機制運作。

國內客貨運運價部分，交通部表示，公路客運於今年1月1日起已調漲運價，暫不再調漲；今年3月，貨運公會依柴油月均價已高於貨運費率臨時調整機制（CRF）啟動上限門檻為由，向交通部公路總局申請調整運價，考量客貨運價攸關民生，行政院已責成交通部對於業者所提運價調整案，應審慎評估。

農委會指出， 粽子為主要應節食品，節前糯米、豬肉、鴨蛋、香菇、花生、乾魷魚、蝦米等需求將大幅增加；為充裕供應各類農產品，已參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配各類農產批發市場供需穩定機制。

農委會表示，今年大部分產品價格與去年節前同期比較跌多漲少，其中長糯、乾香菇、花生仁、水果、毛豬、鴨蛋等因產量增加，價格下跌，跌幅在3%~21%；蔬菜供應充裕，價格穩定合理；魷魚今年捕獲量較去年減少且節慶需求殷切，乾魷魚平均批發價上漲14.8%；蝦米則價格持平。

農委會進一步表示，端午節為國內糯米需求旺季，每年端午節需求量約1萬公噸，預估端午節（6月18日）前約有3,482公噸糯白米收穫，另政府庫存糯白米7,966公噸，足可供應端午節慶市場需求。國內乾香菇庫存量約500公噸，且新菇陸續採收上市，節前5日香菇需求量約100公噸，可充分供應需求。

農委會指出，目前國產花生仁庫存量及進口量合計約4,600公噸，以國內每月平均需求量約3,200公噸，加計端午節需求量增約800公噸，足供消費需求；近期蔬果亦可充裕供應，預估節前5日台北市場蔬菜由平日1,545公噸提高至1,576公噸，水果由平日867公噸提高至890公噸。

毛豬部分，農委會已協調大宗供銷系統於節前7個交易日每日供應量增為25,952頭（較平日22,000頭增幅18.0%），另請台糖公司於端午節前增供3,000頭，預估端午節前7日每日供應增至26,380頭（較平日增幅19.9%），應可滿足消費需求。生鮮鴨蛋已先期調節生產，預估節前7日鴨蛋每日供應量126萬枚，較平日增加約5萬枚（+4.1%），供應無虞。

行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店訪查粽子價格，與去年相較，7成6價格...
行政院消保處表示，經赴量販店與超市、便利商店訪查粽子價格，與去年相較，7成6價格持平或下跌，2成4漲價，漲幅多在2成以下，主要漲價原因為反映食材升級及包材成本。圖／聯合報系資料照
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端午節農委會油價

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