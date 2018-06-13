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先禁內用塑膠吸管 宅神批：不能解決問題的自爽政策

2018-06-13 20:23聯合新聞網 綜合報導

海龜鼻孔被塑膠吸管插入的影片瘋傳，讓許多人認為禁塑膠吸管能救海龜，朱學恒則發文質...
海龜鼻孔被塑膠吸管插入的影片瘋傳，讓許多人認為禁塑膠吸管能救海龜，朱學恒則發文質疑這項環保政策是給文青爽卻沒有解決問題。圖擷自YouTube
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環保署預計在2019年禁止4大公共場所提供內用者塑膠吸管，外帶部分要到2025年才有限制。由於過去海龜鼻孔被塑膠吸管插入的影片瘋傳，許多人認為禁塑膠吸管能救海龜，「宅神」朱學恒今天則在粉專發文質疑這項環保政策，「給文青爽卻沒有解決問題的自爽環保政策」。

朱學恒認為，環保救地球是好事，但任何政策跟理想都要符合邏輯，他提出內用的吸管到底是怎麼從垃圾桶千里迢迢塞進海龜鼻孔裡的？內用垃圾又是如何飄到海邊的？這兩個問題的根本就在於外帶者會亂丟吸管、垃圾處理回收有問題，政策卻是禁止內用者使用塑膠吸管，這樣根本不能解決問題，難道學習官員用湯匙喝珍奶或是學習農陣詹順貴只吃包心粉圓就夠了嗎？幾十幾百倍的外帶吸管還在那邊虎視眈眈的準備戳海龜鼻孔啊！朱學恒最後痛批，這個政策根本就是「給文青爽卻沒有解決問題的自爽環保政策」。

朱學恒轉發文章「環保吸管？救了海龜卻殺了北極熊」，文中指出就算不用塑膠吸管改用玻璃或不鏽鋼吸管，但它們經歷原料、製程、產出的整個過程中，反而比塑膠吸管的產製需要消耗大量地球資源，造成溫室效應惡化，對地球負擔更大，這樣的環保對地球或是海龜毫無幫助，呼籲請別為了銷售玻璃與不鏽鋼吸管而消費海龜，這種正義太自以為是。海龜不會因為你用了什麼材質的吸管才不會被刺到鼻子，但你不做好回收、垃圾處理，什麼東西都會到海龜的身上，別再濫情，用錯方法只會救了海龜卻殺了北極熊！

海龜朱學恒北極溫室效應詹順貴

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