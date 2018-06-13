慕哲咖啡早用環保吸管 顧客接受度高

2018-06-13 20:08 中央社 台北13日電



吸管議題最近引起熱議，不少民眾對可重複使用吸管的衛生有疑慮，但有業者指出，改提供環保吸管後，許多民眾都會打卡宣傳、稱讚，各方肯定都讓他們認為這決定是對的。

環保署擬在4大公共場所內用禁供一次性塑膠吸管引起討論，但在台灣，其實有許多商家早就只提供環保吸管給顧客使用，台北市左轉有書Ｘ慕哲咖啡就是其中一間。

左轉有書Ｘ慕哲咖啡合夥人孫友聯接受中央社記者訪問時指出，許多國家都有不使用塑膠吸管的行動，因為吸管無法分解且會對環境造成的污染，因此店內也極盡所能的希望能減少一次性、無法重複使用的產品。

於是在去年422地球日，左轉有書Ｘ慕哲咖啡就決定不提供塑膠吸管給內用或外帶客人，同時也購入玻璃、不鏽鋼等環保材質的吸管供內用民眾使用。

孫友聯認為，在改變初期，許多民眾看見店內提供環保吸管，就會打卡稱讚或宣傳，認為店家對環境相當友善，「社會接受度相當高」，雖也有民眾抱怨，但也能藉這個機會，順便跟顧客分享、宣導不使用塑膠吸管的理念。

不過，重複使用的吸管難免會引起民眾的衛生疑慮，左轉有書Ｘ慕哲咖啡工作人員李小姐指出，店內可重複使用吸管都會有2道清洗流程，若民眾仍會擔憂，就會換可以透視的玻璃吸管給民眾使用。

孫友聯則表示，廠商都會提供可清洗吸管的器具，清洗、衛生問題都是可以克服的，他也希望大家反思，難道塑膠吸管的原料大家都很放心嗎。

孫友聯指出，使用環保吸管是一種生活習慣的改變，過去很多人使用一次性飲料杯，現在很多人則習慣使用環保杯，這都是一種對話跟交流，如果這是一個大家都覺得對的事情，就應該在生活上實踐努力，變成真實生活的一部分。