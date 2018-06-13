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咖啡渣變吸管、咖啡杯！「路易莎」拚循環經濟愛地球

2018-06-13 19:12聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

環保意識抬頭，台灣逐步擴大限塑政策之際，連鎖咖啡品牌路易莎宣布聯手成大資源工程系、興采實業及蘆葦女力基金落實「循環經濟」，將每年500噸咖啡渣、逾8,000個廢棄咖啡豆袋等用品再利用，賦予新生命，製成可自然分解的咖啡渣杯、1至4人咖啡杯套袋等，下一階段更將運用咖啡渣製成吸管。

除了吸濕除臭，你知道咖啡渣還可以怎麼用？路易莎今（6/13）慶周年，結合產學界—成大資源工程系、興采實業及蘆葦女力基金，要將一般用完即丟的咖啡渣、咖啡豆袋「再復活」。

路易莎近年快速拓展，全台連鎖加盟店將突破400間門市，其中也延伸出不少特色店，路易莎總經理黃銘賢也從一位單純追求咖啡美味的烘豆師，到現在企圖落實循環經濟，為永續發展盡一份心力。他提到，每年路易莎約產生500噸咖啡渣及8,000多個麻布豆袋，這些全都能再次運用，因此攜手公益團體蘆葦女力、成大資源工程系產學合作，讓咖啡資源再回到咖啡廳循環利用。

成大資源工程系是以資源開發、利用、再生與處置為主的所設立的教學研究機構，此次研發出咖啡渣混合再生紙漿、澱粉等環保材質，可製成紙杯、紙盒、菜單及杯墊等，再次回到咖啡廳。成大資源工程系、台灣資源再生協會秘書長陳偉聖博士說，咖啡渣已經可以製成吸管，還可循環利用約一周，接觸太陽、水等就會自然分解，不傷害地球。

同時，路易莎也再次與蘆葦女力基金合作，這些廢棄咖啡豆麻布袋到了她們手上，瞬間化為咖啡提套、2~4人外帶提袋等手工藝品。路易莎總經理黃銘賢表示，未來這些咖啡袋、提套都會在門市通路販售，或集滿紙杯套換取，鼓勵民眾使用，並化為實際收益幫助扭轉女性生活困境。

此外，此次合作方之一興采實業，在2008年即成功研發出世界首創「S.Café環保科技紗」，贏得不少國際大獎。興采實業董事長陳國欽表示，盼透過雙方合作，發展更多環保產品，減少能量消耗。

路易莎攜手蘆葦女力基金合作，咖啡袋、提套未來都會在門市販售，或以集滿紙杯套換取等...
路易莎攜手蘆葦女力基金合作，咖啡袋、提套未來都會在門市販售，或以集滿紙杯套換取等不同方式鼓勵民眾使用。記者沈佩臻／攝影
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蘆葦女力基金運用咖啡豆袋製成咖啡袋、提套。圖／路易莎提供
蘆葦女力基金運用咖啡豆袋製成咖啡袋、提套。圖／路易莎提供
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路易莎總經理黃銘賢（左）、蘆葦女力召集人康淑華（右）。記者沈佩臻／攝影
路易莎總經理黃銘賢（左）、蘆葦女力召集人康淑華（右）。記者沈佩臻／攝影
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路易莎宣布聯手成大資源工程系，將咖啡渣混合再生紙漿、玉米澱粉等製成可分解咖啡杯。...
路易莎宣布聯手成大資源工程系，將咖啡渣混合再生紙漿、玉米澱粉等製成可分解咖啡杯。記者沈佩臻／攝影
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