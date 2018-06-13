台鐵花蓮站供電系統故障 可上車補票

2018-06-13 19:08 中央社 花蓮縣13日電



台鐵花蓮站今天下午3時10分左右因供電系統故障，導致無法售票，台鐵人員緊急引導乘客改到後站買票。花蓮站長林德香說，截至傍晚還在查修中。

林德香說，花蓮站內供電系統故障，目前工務人員查修中。乘客若要搭車無法買票，可採補票但不會加收罰款方式因應，對民眾造成不便感到抱歉。