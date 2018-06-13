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洪仲丘案兩旅長冷凍近五年 如今終於有職務

暴雨將襲 南高屏等11縣市豪大雨特報

2018-06-13 17:33聯合報 記者侯俐安╱即時報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象局下午4時針對南高屏等11縣市發布大雨、豪雨特報，氣象局表示，今晚至明天，台南市、高雄市、台東縣、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，雲林、嘉義、南投、澎湖、花蓮地區及台中山區亦有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防落石坍方、溪水暴漲及土石流。

氣象局針對南東高屏等11縣市發布大雨及豪雨特報。圖／取自氣象局官網
氣象局針對南東高屏等11縣市發布大雨及豪雨特報。圖／取自氣象局官網
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氣象局豪雨西南氣流

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