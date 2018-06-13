賴清德水煮香蕉被轟 她用香蕉煮飯燉排骨口感這樣...

2018-06-13 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



香蕉盛產造成蕉價大崩跌，行政院賴清德日前在臉書貼文，提到有朋友推薦，生香蕉可以帶皮水煮，再沾醬油、大蒜一起吃，既養生又美味，此番言論卻引發爭議；香蕉在多年前也發生過價格崩跌，台南永康市民王水評想起50多年因發生八七水災，香蕉樹倒滿地，母親購買便宜的未成熟香蕉煮飯，帶有芋頭香，是他至今難忘媽媽的味道。

王水評當年才8歲，他憑著記憶回想，媽媽的香蕉飯是取未成熟的香蕉，剝皮取出白色香蕉肉，切塊後洗過鹽水避免變黑，再用紅蔥頭、香菇、肉絲爆香，再加醬油調味，放入洗好的米，與香蕉塊拌勻後放入電鍋煮熟，每次份量約4杯米、5條香蕉，內鍋加5杯水。

王水評告訴別人他要煮「香蕉飯」，大家都覺得不可思議，他煮好後，連太太都說，活到60歲是第一次吃到香蕉飯，吃過的人說煮過的香蕉鬆鬆的，像芋頭也像栗子。王水評說，香蕉飯是老一輩的智慧，希望提供這道食譜能夠幫助蕉農。

台南左鎮地區也產香蕉，托老中心的廚師褚梨雪也推出一道「香蕉排骨湯」，材料是七分熟香蕉，排骨川燙後加薑片熬煮，約30分鐘後將香蕉連皮切段放入再煮10分鐘，湯頭帶有自然甜味，煮熟的香蕉口感如芋頭。