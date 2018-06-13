儲值行動支付 消基會：國賓、星巴克、麥當勞違反規定

2018-06-13 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



不少連鎖咖啡店、速食店、影城等推出儲值卡，讓民眾用行動支付「嗶」一下，3秒內完成付款，免付現金超方便，卻延伸不少消費爭議，消基會針對最常接獲申訴的8家熱門儲值卡進行調查，今日公布最不友善及違反規定名單，連鎖影城「國賓A+卡、行動卡」、連鎖餐飲「星巴克隨行卡、電子卡」及「西雅圖二代家族卡」、「麥當勞點點卡」都違反規定。消基會表示，違反規定者，可處3萬以上、30萬以下罰鍰，限期未改善，可處5萬以上、30萬以下罰鍰，可按次處罰。

消基會針對時下8家連鎖業者發行儲值卡進行「儲值與退卡規定」、「記名卡帳密安全與掛失約定」、「交易紀錄查詢」、「系統異常」調查實測，包括「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」、「丹堤e卡、行動e卡」、「怡客A卡」、「麥當勞點點卡」、「摩斯二代卡、行動卡」、「國賓A+卡、行動卡」、「威秀ishow卡」為實測對象。

消基會副秘書長徐則鈺說，8家當中，以國賓卡最不友善，空卡雖免收卡費，但按照儲值卡會員約定，申辦儲值卡需先繳交保證金1000元，若消費者網路訂票、未依規定取票付款，則從保證金扣款，並暫停會員所有權益，必須補足保證金後一天才能恢復權益，等於變相要求儲值，另外要退還儲值金得繳100元作業處理費、入會要滿2年才能退還保證金等，這些規定不合理，恐違反《電影片禮券契約不得記載事項》第3條規定，可處3萬以上、30萬以下罰鍰。

徐則鈺也舉出，「星巴克隨行卡、電子卡」、「西雅圖二代家族卡」採記名，但現今個資外洩嚴重，一旦帳密遭盜用，在記名情況下，任何人卻可使用，等於有記名跟無記名一樣，但消費者不見得能舉證證明不是自己使用，業者卻對這些情況及造成消費者損失一概不負責，這樣的規定並不合理，對消費者有失公平，也違反《餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項》規定。