釣蝦場爆食安隱憂 食藥署：查來源

2018-06-13 16:11 台灣醒報 記者毛上仁╱台北報導



行政院消保處日前針對47家釣蝦場，進行蝦類品質檢測及消防建管的聯合稽查。(photo by wikipedia) 分享 facebook

吃釣蝦場的蝦子要注意抗生素殘留！行政院消保處日前針對47家釣蝦場進行蝦類品質檢測及消防建管的聯合稽查，其中65件有14件驗出殘留抗生素超標，甚至有1件同時驗出法規規定不得檢出之「四環黴素」，食藥署表示，蝦子檢出用藥殘留已涉嫌違反食安法，各縣市已開始調查用藥來源。

行政院消保處日前針對台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、基隆市、彰化縣、屏東縣及宜蘭縣等47家釣蝦場，進行蝦類品質檢測及消防建管的聯合稽查，蝦類品質檢測65件中有14件不符合規定，分別驗出5件動物用藥「歐索林酸」超標、9件「羥四環黴素」超標，其中1件甚至同時驗出法規規定不得檢出之「四環黴素」。

建管及消防稽查不合格主要為「未辦理建築物公共安全檢查簽證申報」11家、「違建」19家、「滅火器不符合規定」8家、及「排煙設備不符合規定」9家。內政部營建署表示，地方政府已通知違規場所限期改善，並補辦公共安全申報，另外19家違建已列管安排拆除。

行政院漁業署獸醫師鄭淑文表示，歐索林酸及羥四環黴素主要是抗菌劑，可防止魚體受傷導致細菌感染影響肉質，可用在水產動物，但目前四環黴素則不可用於水產動物。蝦子檢出用藥殘留，已涉嫌違反食安法動物用藥殘留容許標準，衛福部食藥署表示，可依此法裁罰6萬到2億不等，各縣市衛生局已開始調查釐清用藥來源。

長庚醫院腎臟系臨床毒物科主任顏宗海表示，若蝦子殘留抗生素，易造成對抗生素過敏的民眾，食用後引發蕁麻疹之類的皮膚問題。消保官王德明表示，大部分的人去釣蝦場釣完都會直接烹飪來食用，他建議，蝦子烹飪前要清洗乾淨，並且一定要煮熟避免生食，也建議蝦頭的部位不要食用。

消保官梁明圳提出三項建議說，第一，請衛福部食藥署督促地方政府，就本案違規情節盡速查處，並加強抽檢釣蝦場的蝦類品質，第二，請行政院漁業署督促地方農政單位作好蝦類源頭管理，第三，請內政部營建署及消防署，督促各地方政府複查本次違規場所。

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