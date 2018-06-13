粽子也「三高」 營養師建議：一天至多一顆
端午節有不少民眾互贈粽子過佳節，為了「清庫存」，常有人餐餐吃粽，但臺北榮總員山分院營養師提醒，粽子也有「三高」，一天盡量以一顆為限，多吃無益。
臺北榮總員山分院健管中心護理師謝佳穎表示，肉粽屬高油脂、高熱量、高鈉的「三高食品」，一般常食用的傳統肉粽，常使用高油脂及高熱量的食材，如糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等，再加上有些粽子糯米及餡料常以油先熱炒，1顆肉粽熱量可能就高達700大卡，若三餐飲食份量仍照平時攝取，過多的熱量可能造成體重增加，提升心血管疾病風險。
謝佳穎建議，吃粽可以，但多吃就要多動，才不會發胖；建議每餐以一顆為宜，避免餐餐吃粽子，若是吃粽當正餐，最好搭配蔬果和補充水分，藉此增加飽足感，均衡攝取營養。吃粽可選擇熱湯或熱茶搭配，才能加強重力下嚥，安心吃粽過端午。
她也提醒古早味的油膏、紅通通的甜辣醬，醬料通常都是重鹹且鈉含量高，對於高血壓及腎臟病患者來說可是沉重的負擔；由於糯米GI值（升糖指數）高達115，血糖控制良好者可以選擇正常大小的肉粽，適量食用，但是一天食量還是以一次為原則。改變配料例如可用紫米、薏仁、燕麥、紅藜麥等全穀根莖類來取代糯米，另外可以用瘦肉、雞肉、海鮮等低脂肉類來替代五花肉，以減少熱量及脂肪的攝取，更能吃得安心。
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