粽子也「三高」 營養師建議：一天至多一顆

2018-06-13 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



端午節有不少民眾互贈粽子過佳節，為了「清庫存」，常有人餐餐吃粽，但臺北榮總員山分院營養師提醒，粽子也有「三高」，一天盡量以一顆為限，多吃無益。

臺北榮總員山分院健管中心護理師謝佳穎表示，肉粽屬高油脂、高熱量、高鈉的「三高食品」，一般常食用的傳統肉粽，常使用高油脂及高熱量的食材，如糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等，再加上有些粽子糯米及餡料常以油先熱炒，1顆肉粽熱量可能就高達700大卡，若三餐飲食份量仍照平時攝取，過多的熱量可能造成體重增加，提升心血管疾病風險。

謝佳穎建議，吃粽可以，但多吃就要多動，才不會發胖；建議每餐以一顆為宜，避免餐餐吃粽子，若是吃粽當正餐，最好搭配蔬果和補充水分，藉此增加飽足感，均衡攝取營養。吃粽可選擇熱湯或熱茶搭配，才能加強重力下嚥，安心吃粽過端午。