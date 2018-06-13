阿里山欣賞滿天星斗 天文生態營暑假登場

2018-06-13 16:07 中央社 嘉義市13日電



嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作在暑假推出3梯次銀河季主題天文生態體驗營，將有專人引領探索星空銀河之美，15日上午將開放報名。圖為祝山車站夜間美景。 嘉義林管處提供／中央社 分享 facebook

阿里山「銀河季」將於暑假登場，參加者可搭乘夜間電動車至祝山，穿越星光森林小徑，在小笠原山欣賞滿天星斗，感受宇宙的浩瀚。

嘉義林區管理處今天發布訊息表示，「銀河季」天文生態體驗營是林管處與嘉義市天文協會合辦，將於7月10-11日、11-12日、12-13日在阿里山森林遊樂區推出3梯次。

TD欣賞滿天星斗 阿里山天文生態營暑假登場阿里山「銀河季」將於暑假登場，參加者可在小笠原山欣賞滿天星斗，感受宇宙的浩瀚。（嘉義林管處提供）中央社記者江俊亮傳真 107年6月13日 中央社 分享 facebook

夏日銀河季，嘉義林區管理處與嘉義市天文協會今年特別推出3梯次暑期銀河季主題天文營，帶領民眾搭乘夜間電動車至祝山，穿越星光森林小徑，在小笠原山觀景平台欣賞滿天星斗，感受宇宙浩瀚。 嘉義林管處提供／中央社 分享 facebook

林管處引用唐朝詩人杜牧的「秋夕」詩：「銀燭秋光冷畫屏，輕羅小扇撲流螢；天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星。」邀請對天文有興趣的大小朋友上山一窺牛郎、織女的約會秘境。

林管處指出，牛郎、織女的愛情故事相當動人，故事中分隔牛郎、織女的「銀河」（又稱雲河、天河、銀漢、星河、星漢、雲漢等），更是古今文人創作的泉源。

根據國外研究，由於光害嚴重影響，全球約有1/3的人口無法在夜間看到銀河。這次活動也將透過簡單有趣的課程，讓參加者了解光汙染與星空觀測的關聯，並一窺古人觀測星空的智慧。

林管處表示，參加者將於夜間搭乘坐全台最高海拔的「零污染」電動車至祝山，穿越星光森林小徑後，在具有360度環景視野的小笠原山觀景平台觀測，現場也將提供天文望遠鏡供參加者操作體驗。

現場更有專人引領欣賞夏季代表星座中的武仙座、天琴座、天鷹座及著名的「夏季大三角」，由天文教師講述有趣的星座故事、欣賞浩瀚無際的銀河。活動將自6月15日上午9時起開放報名，每梯次限額20名。