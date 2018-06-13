用湯匙喝飲料很難？綠委：十多年來店家都提供湯匙

環保署日前宣布在明年7月將開始限制使用「一次性塑膠吸管」，消息一出引發各界反彈，甚至還有環保署官員提出可以改用湯匙來喝珍奶。國民黨雲林縣長參選人張麗善日前拍影片，實測用湯匙喝珍奶，卻不慎灑到桌面以及褲子上。民進黨立委林靜儀今日在個人臉書發文說，用湯匙喝珍奶很理譜嗎？十年多來店家都有提供湯匙。

張麗善日前拍影片實測用湯匙喝珍奶。在影片中，張麗善光是徒手撕開封膜就用了超過一分鐘的時間，在撕開封膜後，張麗善又試圖用湯匙舀起珍珠及奶茶，卻很難撈到沉在杯底的珍珠。她一邊撈一邊說，「以後喝珍珠奶茶就是要用湯匙，知道嗎？」還罵說「怎麼又是一個天龍國的環保署啊！」

林靜儀臉書發文指出，台中是珍奶發源地，用湯匙喝珍奶很離譜？嗯，我十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙。便利的生活不可能完全不製造無法消失的垃圾，只是希望你一年裡面有幾天，少用一支塑膠吸管而已。

林靜儀臉書全文：

這是我今天點的熱珍奶和冰珍紅。

為了證明那個杯子裡是珍珠奶茶，我用店家提供的湯匙，撈了一匙珍珠出來。

用湯匙喝珍奶很離譜？嗯，我十多年來在這家很有名的珍珠奶茶店，點熱珍奶時，送上來的一直都是杯子和湯匙。

至於旁邊的冰珍珠紅茶，店家插了一支塑膠吸管，下方那個花袋子裡有我平常帶身上的筷子和兩款金屬吸管；我把可以喝珍奶的那個大口徑吸管拿出來放在杯子下方。

環保署提出的減少塑膠政策，是「內用飲料不要提供塑膠吸管」。所以如果在店內食用，是店家需要把那個白色塑膠吸管換成下方那種金屬吸管或者另有一種玻璃吸管。就這樣。沒有天地要毀滅，沒有要滅絕你喝飲料的生活，只有請販賣的店家在內用飲料改不是塑膠的吸管而已。

前年在 默契咖啡 喝台中特殊的麻薏奶茶，店家就已經是用玻璃吸管了。

至於你要外帶，店家還是可以給你五顏六色的塑膠吸管，不會讓你拿去辦公室用湯匙喝到漏滿地。而事實上許多我認識的年輕朋友們，早就隨身攜帶可重複使用的餐具，包括吸管。如果你是外帶飲料到辦公室喝，其實辦公室自備一下金屬吸管，不會怎樣的。

不是只為了海龜。我們每一個人對環境，都有責任。便利的生活不可能完全不製造無法消失的垃圾，只是希望你一年裡面有幾天，少用一支塑膠吸管而已。

#我沒加糖

#其實冰珍珠紅茶不加糖就很好喝