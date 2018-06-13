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影／怕怕！釣蝦場抗生素殘留 最高超標15倍

2018-06-13 14:12聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

「釣蝦」是國人熱愛的休閒活動，但衛生與公共安全也有不小隱憂，行政院消保處調查全台47家釣蝦場，發現高達72％公安不合格，4成是違建，而且對人體健康有直接影響的，抽查發現兩成蝦類含有超標抗生素，恐造成人體危害，容易誘發蕁麻疹等反應，消保官也提醒，清洗、煮熟、不吃蝦頭，就能把風險降低。

從釣蝦場的池裡，釣到活跳跳的蝦，超過癮的！不過，若通通拿來祭五臟廟，恐怕就得小心了！行政院消保處針對47家釣蝦場，進行65件蝦類品質檢測，卻發現14件不合格，不合格率約有二成，尤其動物用抗生素：羥四環素殘留嚴重。最誇張的是，桃園沅泰釣蝦場，超標15倍！行政院消保官王德明表示：「這麼高的抗生素，是不是表示魚池本身用藥過當，這個場所的抗菌素是不是也有問題？」

包括台北外雙溪知名釣蝦場春城跟閒暇都榜上有名，但池水內為何要放入抗生素？漁業署解釋，是為了預防蝦子在池內碰撞後，傷口可能持續擴大。

漁業署研究員鄭淑文說：「疑似有用藥的養殖場進行移動管制，違反移動管制的話，會用40條之一會處罰6萬到30萬。」

但如果食用過量，也會對有過敏反應的人出現蕁麻疹等症狀。林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示：「並不一定是說，哪一種體質的會比較容易(受影響)。但萬一我們蝦子殘留抗生素，就可能擔心吃了蝦子之後，就皮膚長蕁麻疹會不舒服。」

但抗生素無色無味，一般民眾在釣蝦時很難得知，消保處提醒，清洗、煮熟、不吃蝦頭，是吃釣蝦的三大守則、消保處也會聯合衛福部跟農政單位加強稽查，避免民眾釣的開心，卻吃的不安心。

釣蝦場抽查發現兩成蝦類含有超標抗生素，消保官提醒清洗、煮熟、不吃蝦頭，就能把風險...
釣蝦場抽查發現兩成蝦類含有超標抗生素，消保官提醒清洗、煮熟、不吃蝦頭，就能把風險降低。攝影／記者王彥鈞
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抗生素麻疹違建

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