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預防醫學智慧化 三總利用智慧衣助復健

2018-06-13 14:05聯合報 記者羅真╱即時報導

穿戴式的智慧手環、手錶、鞋衣，穿戴著運動能即時記錄血壓與心率，其中智慧衣因貼身，測量精準度高，三軍總醫院復健團隊應用在慢性病患身上，讓阿公阿嬤穿上運動，透過手機應用程式（App）得知運動強度，醫院也同步監測他們是否確實遵循醫囑、乖乖完成運動處方，對醫病都方便。

三軍總醫院復健團隊與業界合作開發智慧衣，將排汗機能衣加上心率帶，穿上運動就能測量病人的生理訊號，再利用手機接收訊號，醫院端也能透過雲端掌握病人在家運動的狀況，並能即時回饋建議。

該院日前測試確認這套做法具信效度，近日再找10人進行前驅的可行性臨床試驗，結果顯示，參與試驗3個月的慢性病患心肺耐力顯著增加，最大攝氧量自25單位上升至26.2單位，肺功能、運動測試的最大心跳率、身體活動量也明顯提升，血壓則顯著降低，收縮壓平均自148毫米汞柱下降至121毫米汞柱。

三軍總醫院復健主治醫師蔣尚霖表示，結合智慧型裝置，病人在家就能完成運動訓練，不只病人方便，也大幅節省醫護人員的時間，過去每服務一個前來復健的病人約要30分鐘，未來這些人力成本都有機會降低。

蔣尚霖說，運動對慢性病患十分重要，以最大攝氧量為例，它是評量心肺耐力的指標，最大攝氧量每增加1個單位，就可減少9%的死亡風險。運動的好處還有很多，像是運動過程會產生名為腦內啡的化學物質，能讓人覺得振奮、愉快，研究顯示有助治療憂鬱。不過他提醒，每個人的身體狀況適合的運動與運動強度不同，建議慢性病患規劃運動計畫前，可先至復健科門診接受專業諮詢與測量。

穿戴式的智慧手環、手錶、鞋衣，穿戴著運動能即時記錄血壓與心率，其中智慧衣因貼身，...
穿戴式的智慧手環、手錶、鞋衣，穿戴著運動能即時記錄血壓與心率，其中智慧衣因貼身，測量精準度高，三軍總醫院復健團隊應用在慢性病患身上。圖為示意圖。圖／翻攝自蔣尚霖醫師簡報
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復健慢性病醫護人員

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