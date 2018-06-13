預防醫學智慧化 三總利用智慧衣助復健

2018-06-13 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



穿戴式的智慧手環、手錶、鞋衣，穿戴著運動能即時記錄血壓與心率，其中智慧衣因貼身，測量精準度高，三軍總醫院復健團隊應用在慢性病患身上，讓阿公阿嬤穿上運動，透過手機應用程式（App）得知運動強度，醫院也同步監測他們是否確實遵循醫囑、乖乖完成運動處方，對醫病都方便。

三軍總醫院復健團隊與業界合作開發智慧衣，將排汗機能衣加上心率帶，穿上運動就能測量病人的生理訊號，再利用手機接收訊號，醫院端也能透過雲端掌握病人在家運動的狀況，並能即時回饋建議。

該院日前測試確認這套做法具信效度，近日再找10人進行前驅的可行性臨床試驗，結果顯示，參與試驗3個月的慢性病患心肺耐力顯著增加，最大攝氧量自25單位上升至26.2單位，肺功能、運動測試的最大心跳率、身體活動量也明顯提升，血壓則顯著降低，收縮壓平均自148毫米汞柱下降至121毫米汞柱。

三軍總醫院復健主治醫師蔣尚霖表示，結合智慧型裝置，病人在家就能完成運動訓練，不只病人方便，也大幅節省醫護人員的時間，過去每服務一個前來復健的病人約要30分鐘，未來這些人力成本都有機會降低。