親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

網傳國民黨六都候選人競選廣告？ 網友一看全驚呆

無障礙計程車數量不足 監委促交通部改善

2018-06-13 14:12中央社 台北13日電

監察委員王幼玲、趙永清調查發現，截至民國106年底實際營運的無障礙計程車共756輛，占全國計程車0.88%，數量仍顯不足，並有叫不到車或被加價情況，促請交通部檢討改善。

王幼玲、趙永清上午在監察院召開記者會，並邀請身障朋友現身說法。王幼玲指出，無障礙計程車的緣起是因行動不便者反映復康巴士無法滿足乘車需求，交通部自101年底增訂載運輪椅使用車輛規定，開放轎式、廂式及旅行式小客車可作為無障礙計程車。

趙永清以高齡92歲的母親為例說，母親由於骨質疏鬆，腰椎開刀後行動不便須乘坐輪椅，外出搭乘無障礙計程車，卻叫不到車，須一一向車行預約，好不容易叫到車，短短的路程一趟要價400元，來回得花800元。

他認為，台灣邁入高齡社會後，許多長者都有搭乘無障礙計程車的需求，這是政府必須重視的問題。115年台灣將邁入超高齡社會，各項無障礙運輸服務的推展甚為重要。

王幼玲調查發現，各縣市截至106年底實際營運輛數共756輛，補助金額約2.86億元，無障礙計程車僅占全國計程車總輛數8萬7000輛的0.88%，數量仍顯不足。交通部自101年度起到106年度核准1170輛，仍有400多輛在籌備中。

王幼玲指出，106年申請補助輛數有下降趨勢，其中新竹縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣和連江縣未申請無障礙計程車補助，宜蘭縣正在籌備中，會要求交通部進行行政指導，希望縣市提出計畫，此外，居住這6縣市的長者也可以積極反應。

調查指出，交通部於補助作業要點明定乘載行動不便的派車趟次比率應達30%以上，多數縣市均有達成比率，但比率的統計範圍未有明確定義，導致各地方政府對於績效指標計算基礎不一，難以呈現實際成效，有檢討必要。

在場身障朋友碰到的實際問題是叫車困難，不容易預約，短短4公里路程要價400元，因車資太高，最後選擇直接用輪椅「輪」到目的地。

調查意見指出，交通部應加強查核無障礙計程車的績效指標，嚴懲未按表收費或額外加收費用等不合理要求，建構方便使用的預約平台。

王幼玲說，輪椅使用者於預約及搭乘時，若遭遇未按表收費或額外加收費用等不合理對待，一旦提出檢舉，須擔憂遭報復或往後更難預約困境，而近5年實際裁處案件數偏低，多數申訴案件僅函請業者及駕駛檢討改進，她要求公路主管機關應加強查處，遏止違規情事頻生。

計程車身障

相關新聞

影／怕怕！釣蝦場抗生素殘留 最高超標15倍

2018-06-13 14:12

一句話惹火音樂家 看完之後你千萬別再說了

2018-06-13 14:35

他們不會告訴你 學樂器會發生的12件事！

2018-06-13 14:34

舒適的實用美學 讓屋主的生活更加精彩豐富

2018-06-13 13:58

慢性血栓栓塞性肺高壓難診斷 5年存活率3成

2018-06-13 14:32

竹縣寶山鄉綠竹筍季 24日遊寶山水庫嚐嫩筍

2018-06-13 14:26

廚餘流向管理修正 文件保存5年改3年

2018-06-13 14:08

預防醫學智慧化 三總利用智慧衣助復健

2018-06-13 14:05

腫瘤免疫療法大突破 複合免疫藥物降低副作用

2018-06-13 13:33

台北、大都會客運推端午優惠 新店－蘇澳票價83折

2018-06-13 13:33

當季水果健康吃 過量無助營養

2018-06-13 12:59

過敏性休克恐要命 研究：8成是藥物引起

2018-06-13 12:58

低油低鹽低熱量 「紅藜雞肉粽」營養食譜大公開

2018-06-13 12:57

森鐵準備好復駛了？仍有路基下陷枕木腐朽

2018-06-13 12:54

釣蝦場好「瞎」 19間違建、蝦類含違法抗生素

2018-06-13 12:54

端午節想吃粽又不想胖 營養師：4訣竅熱量不爆表

2018-06-13 12:29

退休生活選擇大不同 發人深省的小故事

2018-06-13 12:24

配合減塑政策 台大麥當勞冰炫風不提供攪拌服務？

2018-06-13 12:22

內視鏡微創手術奏功 胃黏膜下腫瘤不必切胃了

2018-06-13 12:21

影／豪雨將來？漁民心驚驚綁漁船

2018-06-13 12:19

使用電子票證 端午節台北客運祭優惠價

2018-06-13 12:18

夏天「檨仔」上市 一圖秒懂台灣五大常見芒果

2018-06-13 12:16

遊樂區端午門票優惠 龍潭警加強周邊交通紓導

2018-06-13 12:09

端午怕塞車 高公局教你怎麼避開地雷路段

2018-06-13 12:05

影／釣蝦場驗出抗生素超標 業者濫用藥違法最高罰二億

2018-06-13 12:03

民航局擬開發App 讓使用者查無人機禁航區

2018-06-13 11:47

桃衛生局抽驗端午節食品 「鹼粽」恐釀腹瀉嘔吐

2018-06-13 11:47

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

治療在生活 專家建議和失智長輩過端午聊端午

2018-06-13 11:31

苗栗端午節食品抽驗 全數合格

2018-06-13 11:30

山上6寶水果入菜 木瓜節開放訂桌

2018-06-13 11:24

3C寶寶視力問題多 學齡前幼兒竟有一成近視

2018-06-13 11:24

2018朱銘新作展 人間系列‧芭蕾優雅起舞

2018-06-13 11:05

早期肝癌病人新福音 射頻燒灼效果佳

2018-06-13 11:05

向世界行銷花東 遊程競賽最大獎25萬

2018-06-13 11:04

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

吃堅果海鮮竟鬼門關前走一遭 過敏休克險要命

2018-06-13 10:22
看更多

熱門文章

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

受不了小7歲丈夫每晚求歡 妻擬訂「外遇協議書」

2018-06-13 12:49

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

夏天「檨仔」上市 一圖秒懂台灣五大常見芒果

2018-06-13 12:16

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

配合減塑政策 台大麥當勞冰炫風不提供攪拌服務？

2018-06-13 12:22

為母心情／女兒的戀愛學分

2018-06-13 06:00

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

生活見聞／為妳連線

2018-06-13 06:00

寫給無能為力的世代：你也是迪士尼樂園式的女人嗎？

2018-06-13 10:47

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

大叔的中年小事／來一杯飛砂走奶

2018-06-13 06:00

姑姑超黏竟向女友爭寵？要求和男友單獨旅行睡同張床

2018-06-13 14:13

推動全面禁菸！ 網友提案未來買菸要有醫師證明

2018-06-12 15:56

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top