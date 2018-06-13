無障礙計程車數量不足 監委促交通部改善

2018-06-13 14:12 中央社 台北13日電



監察委員王幼玲、趙永清調查發現，截至民國106年底實際營運的無障礙計程車共756輛，占全國計程車0.88%，數量仍顯不足，並有叫不到車或被加價情況，促請交通部檢討改善。

王幼玲、趙永清上午在監察院召開記者會，並邀請身障朋友現身說法。王幼玲指出，無障礙計程車的緣起是因行動不便者反映復康巴士無法滿足乘車需求，交通部自101年底增訂載運輪椅使用車輛規定，開放轎式、廂式及旅行式小客車可作為無障礙計程車。

趙永清以高齡92歲的母親為例說，母親由於骨質疏鬆，腰椎開刀後行動不便須乘坐輪椅，外出搭乘無障礙計程車，卻叫不到車，須一一向車行預約，好不容易叫到車，短短的路程一趟要價400元，來回得花800元。

他認為，台灣邁入高齡社會後，許多長者都有搭乘無障礙計程車的需求，這是政府必須重視的問題。115年台灣將邁入超高齡社會，各項無障礙運輸服務的推展甚為重要。

王幼玲調查發現，各縣市截至106年底實際營運輛數共756輛，補助金額約2.86億元，無障礙計程車僅占全國計程車總輛數8萬7000輛的0.88%，數量仍顯不足。交通部自101年度起到106年度核准1170輛，仍有400多輛在籌備中。

王幼玲指出，106年申請補助輛數有下降趨勢，其中新竹縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣和連江縣未申請無障礙計程車補助，宜蘭縣正在籌備中，會要求交通部進行行政指導，希望縣市提出計畫，此外，居住這6縣市的長者也可以積極反應。

調查指出，交通部於補助作業要點明定乘載行動不便的派車趟次比率應達30%以上，多數縣市均有達成比率，但比率的統計範圍未有明確定義，導致各地方政府對於績效指標計算基礎不一，難以呈現實際成效，有檢討必要。

在場身障朋友碰到的實際問題是叫車困難，不容易預約，短短4公里路程要價400元，因車資太高，最後選擇直接用輪椅「輪」到目的地。

調查意見指出，交通部應加強查核無障礙計程車的績效指標，嚴懲未按表收費或額外加收費用等不合理要求，建構方便使用的預約平台。

王幼玲說，輪椅使用者於預約及搭乘時，若遭遇未按表收費或額外加收費用等不合理對待，一旦提出檢舉，須擔憂遭報復或往後更難預約困境，而近5年實際裁處案件數偏低，多數申訴案件僅函請業者及駕駛檢討改進，她要求公路主管機關應加強查處，遏止違規情事頻生。