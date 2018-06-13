端午節想吃粽又不想胖 營養師：4訣竅熱量不爆表

2018-06-13 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



端午節即將到來，不少民眾特地上市場購買食材來包粽，或是購買現成粽子應景慶祝，不過市面上粽子五花八門，要如何「吃粽不增重」，衛生福利部桃園醫院營養科營養師吳宛蔚說，粽子建議可採「低油、低鹽、低熱量、高纖」，建議粽子當正餐吃、一餐以1顆為佳，並且搭配青菜、水果，才能讓整體熱量達到平衡。

吳宛蔚表示，市售的粽子五花八門、各有特色，大小及熱量也不一，粽子的主成份是糯米，與白米相較，所含的支鏈澱粉較多、較有黏性，同樣大小所含的量較多，較容易影響血糖，1顆中型粽的熱量大約相當於一碗半的飯量，往往2至3顆粽子熱量就破千，因此份量上的選擇相對的重要。

吳宛蔚指出，糯米烹調時間越久，澱粉糊化程度越高，也會使血糖相對較高。建議糖尿病患者可選擇高纖維的全穀粽優於一般粽子，盡量避免一般市售豆沙粽、水晶粽，內餡通常都會添加蔗糖，進而使血糖不穩定，若真要吃，不妨選擇自己動手包，以代糖取代蔗糖。

吳宛蔚說明，腎臟病患者則要注意，全穀類屬於高磷食物，早期控制飲食中磷的攝取量，可以延緩腎功能持續惡化，所以須避免一般養生粽、全穀粽，建議選擇白糯米粽或使用低氮澱粉的水晶粽為主。