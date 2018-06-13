日常微運動甩脂肪正夯！不輸給假日健身族熱量消耗

2018-06-13 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



玩飛盤或丟接球的遛狗，所消耗的卡路里等同打籃球30分鐘。 利眾／提供 分享 facebook

夏天到了好想瘦，但你是否正苦惱上健身房還得花不少錢，運動營養師楊承樺指出，其實想要維持身形沒有這麼困難，每天家事、育兒、遛狗過程中的「日常微運動」，就能達到跟健身房運動一樣的熱量消耗，而這股省錢的「日常微運動」，歐美正夯。

楊承樺指出，日常生活中的各種身體活動都需要能量來執行，在這個過程中，身體會消耗氧氣進行代謝作用以提供能量。只不過，雖然「日常微運動」的概念容易理解，但多數民眾往往低估了這些生活瑣事所能帶來的熱量消耗效果。

近年包含WHO、美國衛生福利部、日本厚生勞動省等越來越多國際健康組織，都開始推廣以代謝當量（METs）為計算基準的「日常微運動」。國外最新研究更證實，實行「日常微運動」的人所甩掉的脂肪，竟跟偶爾做做運動的「假日健身族」一樣多。

究竟「日常微運動」如何達到等同運動的熱量消耗效果？楊承樺指出，1MET大約相當於一個人在安靜狀態下坐著，沒有任何活動時，每分鐘氧氣消耗量。MET值越大，代表消耗的能量越多，亦代表運動強度越高。而「日常微運動」和運動所消耗的卡路里，更可利用以下公式簡單估算：活動消耗能量（大卡）＝代謝當量（MET）X體重（公斤）X時間（分鐘）X0.0175（大卡）。

以一般常見的「日常微運動」為例，一個正常60公斤的成年人，如果以傳統拖把甚至抹布擦地的方式取代打掃機器人，每次拖地60分鐘（MET 3.5）即可累積等同跑步（MET 7）30分鐘的卡路里消耗（約220大卡）；如果把iPad育兒法改為每天實際陪小孩遊戲（MET 5.8）60分鐘，則可累積等同競速單車（MET 12）30分鐘的卡路里消耗（約378大卡）；如果把每日遛狗行程從原本的公園就地解散放尿，調整成固定的飛盤或丟接球活動（MET 4）60分鐘，更可累積等同籃球運動30分鐘（MET 8）的卡路里消耗（約252大卡）。

由此可見，這些每日累積的「日常微運動」活動量與熱量消耗成果，可是不輸給平日久坐、僅在假日進行短時間的健身房訓練的「假日健身族」，但無形中卻省下不少錢呢！