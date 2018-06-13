夏日省錢大作戰！善用這些食材 省電省瓦斯簡單煮飯

2018-06-13 14:30 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



全聯推出咖哩、醬料包、水餃等各式簡單料理食材，讓下廚方便又省錢。 全聯／提供 分享 facebook

物價高漲，外食也有越來越貴的趨勢，自己做料理成為一種省錢的必備能力，其實善用超市的咖哩、醬料包、水餃等各式簡單料理食材，就能夠輕鬆親近廚房，自己做飯省下外食費。此外，夏日炎炎影響食慾，可以各類涼菜搭配，亦可因應夏季用電量高漲，減少些許電費和瓦斯費的負擔。

為帶動國人簡單做料理的風潮，全聯自即日起至7月5日舉辦咖哩祭活動，有多達52支品項，包括獨家販售國人去日本必掃購的格力高極品咖哩，7月還有三支獨家新品將陸續推出，不僅提供消費者更多選擇，也幫消費者省了飛去日本採購的機票錢，7月5日前還有八折起的優惠價。

全聯表示，除了咖哩，今年也首度加碼推出38款醬料包，主打名廚郭主義開發的蟹黃豆腐、椒汁白肉、宮保雞丁、魚香茄子、麻婆豆腐，以及雙人徐的三杯醬、宮保醬、糖醋醬、花雕醬、魚香醬等家常菜醬料包，消費者只要來全聯購買醬料包再搭配生鮮食材，三菜一湯的飯店級美味中式料理，幾十分鐘即可上桌。

全聯進一步指出，如川菜館的椒汁白肉要價約為240元，如果購買郭主義私房菜椒汁白肉醬料包（150g/90元），再買一份豬五花肉片（100g/29元）和些許豆芽菜，即可以約120元的價格完成一道香麻酸甜口感交織的川味料理，五分鐘上菜還現省約一半的費用。

另外，全聯還有近30款冷凍水餃，訴求消費者只要來一趟超市就可以簡單煮出一桌好菜，並省下不少外食費。

金針菇富纖維質，價格低廉，熱炒、煮湯、涼拌等各種烹飪方式皆宜，CP相當高。 頂好／提供 分享 facebook

頂好超市則建議除了多選擇當令的季節時蔬外，百搭食材也是省錢的小撇步， 像是蔬菜類暢銷排行前五名為：青蔥、牛番茄、高麗菜、紅蘿蔔、青花菜，皆為烹調容易上手，百搭萬用的食材。此外，料理中常見的金針菇、蘆筍等，富纖維質，價格低廉，熱炒、煮湯、涼拌等各種烹飪方式皆宜，無論是擔任盤中主角或是配角，都能發揮其高CP質的功效。

此外，夏日高溫食慾難免受到影響，頂好超市建議，揮別湯湯水水及油膩食品，民眾不妨試試各類涼菜，涼拌沙拉 、黃瓜、海帶等，不但備料簡單，製作方便，更能幫助開胃及消化。另外，調味醬料的提味則能達到畫龍點睛的效，其中和風、油醋、水果口味等爽口淋醬特別適合夏天食用，且間接也可以省下些許的電費和瓦斯費開銷。