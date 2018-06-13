3C寶寶視力問題多 學齡前幼兒竟有一成近視

2018-06-13 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



別再將手機、平板當成育兒保母！國健署調查發現，近4成5的幼稚園小朋友於放學後使用手機，平均時間為32.2分鐘，年齡越大，使用3C產品比率就越高，超過6成的高中生每天使用手機時間達95.9分鐘。圖為示意圖，非新聞當事人。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 別再將手機、平板當成育兒保母！國健署調查發現，近4成5的幼稚園小朋友於放學後使用手機，平均時間為32.2分鐘，年齡越大，使用3C產品比率就越高，超過6成的高中生每天使用手機時間達95.9分鐘。

國健署委託台大於106年執行「兒童青少年視力監測調查」，結果顯示，國內兒童、青少年幾乎已經離不開手機、電腦等3C產品，國健署長王英偉提醒家長，千萬不要讓手機成為幼童玩伴，才能讓孩子遠離近視的威脅。

台大醫院眼科部主治醫師王一中指出，這項研究總共調查7000多名幼兒、青少年，結果發現，1成學齡前幼兒已有近視問題，到了小一之後，則增加至2成。

調查發現，學齡前幼兒近視與家長態度有關，如果家長積極培養孩子至才藝班，或是任由孩子玩手遊，就會提高幼兒近視機率，王一中說，「學齡前幼兒的近視是可以預防的」，只要家長多用些心，不要讓孩子變成3C寶寶。

此外，幼兒青少年使用3C產品的頻率，以手機使用時間為最長，其次是桌電，再次為平板電腦。以手機為例，放學後，幼兒園幼童平均使用手機時間為32.2分鐘、小學生42.5分鐘，國中生72.6分鐘，高中生長達95.9分鐘。

王英偉指出，上學時，手機使用時間已經偏高，到了假日、寒暑假，使用手機、桌電或平板電腦等3C產品的時間更長，將嚴重影響視力，增加近視度數。

研究發現，學童使用3C產品總時間如果超過1小時，則近視風險比使用時間小於1小時者，增加2.34倍。家長如果限制孩子使用3C時間，則學童近視風險相對低。

此外，家長如果不贊成孩子使用3C產品，則孩子近視風險降低一半，王英偉說，幼兒園小朋友、國小學童比較聽從家長的話，依賴性相對較高，家長應該嚴格規範孩子使用3C產品的時間及距離。

王英偉提出「護眼123」預防近視措施，包括讓孩子每年定期檢查視力1至2次，做好視力存款。未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時。每日戶外活動2至3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起，讓眼睛充分休息。