親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

北市和平東路宮廟大火 出動72人搶救目前4人失聯

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

山上6寶水果入菜 木瓜節開放訂桌

2018-06-13 11:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

夏天是水果盛產的季節，台南山上區木瓜產業節將在7月14日登場，以當地出產的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果等，與善化大成庭園餐廳合作，結合海鮮、肉類、蔬菜等，推出8道水果創意料理，區長余基吉表示，希望邀請民眾享受從農場到餐桌的美味，每桌4500元，地點在山上活動中心，即日起開放訂桌。

山上區長余基吉表示，山上區是水果之鄉，種植木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、酪梨等面積逾600公頃，品質優良，可說是山上六寶，今年受到氣候高溫少雨影響，產期稍有延後，希望藉由產業文化活動來提升水果經濟產值，今年與餐飲業者開發的水果創意料理，希望透過創意料理來推廣農業，並發展成社區風味餐。

山上區公所與善化大成餐廳共同設計研發的8道水果創意料理，有木瓜慕斯沙拉、南瓜糕酪梨、芒果滿載魚、火龍果醬燒子排、香蕉水果炸蝦、鳳梨南靖雞、白醬焗烤酪梨、鳳梨花菇骨髓湯等菜色，以當季時令鮮果入菜，料理爽口養生，令人食指大動；

大成庭園餐廳總經理黃春蘭表示，餐廳主廚年輕對創意料理有個人的想法，也樂於協助地方產業行銷，曾配合草莓季活動，推出整桌草莓料理，對於水果入菜並不陌生，這次山上木瓜節採用的水果種類多，風味更多樣變化。

山上區木瓜產業文化活動將在7月14日登場，結合已開放的國定古蹟台南水道淨水池景點，帶動觀光，活動有農園採果樂、特色小吃暨農產品市集、果雕欣賞、山上之美攝影展、山上社區導覽、親子趣味闖關等，水果創意料理即日起開放民眾報名預定，電話( 06）5781801#62或24

台南市山上區公所推出水果創意料理饗宴，共有8道果香入菜，開放民眾訂桌。記者吳淑玲...
台南市山上區公所推出水果創意料理饗宴，共有8道果香入菜，開放民眾訂桌。記者吳淑玲／攝影
分享
台南市山上區公所與餐廳業者合作開發的木瓜慕思沙拉，適合夏天清爽又開胃。記者吳淑玲...
台南市山上區公所與餐廳業者合作開發的木瓜慕思沙拉，適合夏天清爽又開胃。記者吳淑玲／攝影
分享

創意料理香蕉國定古蹟

相關新聞

桃衛生局抽驗端午節食品 「鹼粽」恐釀腹瀉嘔吐

2018-06-13 11:47

3C寶寶視力問題多 學齡前幼兒竟有一成近視

2018-06-13 11:24

今年梅雨為什麼這麼晚？ 鄭明典：全球暖化加偶發因素

2018-06-13 10:49

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

端午怕塞車 高公局教你怎麼避開地雷路段

2018-06-13 12:05

影／釣蝦場驗出抗生素超標 業者濫用藥違法最高罰二億

2018-06-13 12:03

民航局擬開發App 讓使用者查無人機禁航區

2018-06-13 11:47

腫瘤免疫療法 交大、中醫大宣布重大突破

2018-06-13 11:37

治療在生活 專家建議和失智長輩過端午聊端午

2018-06-13 11:31

苗栗端午節食品抽驗 全數合格

2018-06-13 11:30

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08

2018朱銘新作展 人間系列‧芭蕾優雅起舞

2018-06-13 11:05

早期肝癌病人新福音 射頻燒灼效果佳

2018-06-13 11:05

向世界行銷花東 遊程競賽最大獎25萬

2018-06-13 11:04

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

吃堅果海鮮竟鬼門關前走一遭 過敏休克險要命

2018-06-13 10:22

臭氧濃度高 中部以北空氣品質亮紅燈

2018-06-13 09:36

Phoenix Design獲頒2018紅點年度最佳設計團隊！

2018-06-13 08:58

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

西南氣流影響 南部越晚雨勢越大

2018-06-13 08:39

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

空氣汙染嚴重 都市人口患氣喘比例逐年上升

2018-06-13 08:09

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

境內外臭氧交雜 空品差！

2018-06-13 05:09

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

新北水利局備妥6.3萬個沙包

2018-06-12 23:27

日本腦炎高峰期 全台12例 高雄就佔一半

2018-06-12 23:27

防災3大措施 抽水站全面檢查

2018-06-12 23:11

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

日本腦炎大流行 嘉縣1周2例確診

2018-06-12 23:00

染腸病毒 出生6天重症亡

2018-06-12 22:57

看護版共享經濟 幫你負擔少一半

2018-06-12 22:57

健康你我他／70歲骨密+1.6 讓我還能跑球場

2018-06-12 22:57

種橘的他 讓我的看診疲憊消失了

2018-06-12 22:57

雙贏彩第107044期頭獎摃龜

2018-06-12 22:23
看更多

熱門文章

詹順貴反問「吃包心粉圓會用吸管嗎？」 網友氣炸

2018-06-12 16:52

下午南部天氣先轉變！ 未來一周慎防豪雨以上強降雨

2018-06-13 06:18

首波梅雨明來襲！全台防致災性豪雨

2018-06-12 21:47

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

租金漲20次！20年音樂餐廳Brown Sugar熄燈

2018-06-12 14:41

梅雨來了！ 致災性降雨遇上大潮 都會慎防淹水

2018-06-13 05:10

存了150萬「好想開賓士」 妻說還是買房好

2018-06-13 10:49

腸病毒伊科病毒11型已奪2命13年來最大疫情

2018-06-12 16:20

年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08

在台外國人同情年輕人低薪 大嘆27K台北居大不易

2018-06-12 15:27

影／新式身分證設計樣張 你選那一種？

2018-06-12 17:26

水利署：這波降雨只能幫水庫「消暑」 還不能解渴

2018-06-12 19:26

「星冰樂」新寵！奶茶、開心果雙口味 濃郁破表

2018-06-12 16:48

最強少女穿搭 陳喬恩機場素顏飄仙氣

2018-06-12 14:11

不菸不酒卻罹鼻咽癌 他鼓勵人生句點前多插入標點符號

2018-06-13 07:44

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

影／會飛的螞蟻大軍又出動了！嘉義民眾驚嚇又困擾

2018-06-12 13:09

男友媽離婚自養3子 卻反對兒跟離過婚對象交往

2018-06-12 14:30

周末必備IG美照！5大飯店早午餐菜色比夢幻

2018-06-12 12:49

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

豪雨恐釀災！ 鋒面南北掃來掃去 今晚起連七天降雨

2018-06-13 10:01

大樂透、今彩539、雙贏彩開獎號碼看這裡

2018-06-12 21:14

台彩端午加碼5億 大樂透增40個百萬

2018-06-13 00:58

今日星座運勢／天秤 身體若有異狀 避免聽信偏方

2018-06-13 00:00

營養師教你吃粽不會胖的4個技巧

2018-06-12 12:33

晚間空汙亮紅燈 鄭明典：少見的嚴重

2018-06-12 20:04

南部午後慎防豪雨雷擊 明天起全台明顯持續性降雨

2018-06-13 08:45

台大新竹分院推共聘看護減負擔 日僅1300元看護費

2018-06-13 08:15

捷運萬大線機電決標 列車機電系統法台合作

2018-06-12 18:02

你吃過嗎？復古版乖乖、滿天星 40款7-11開賣

2018-06-12 16:10

【重磅快評】限塑「拔管」 天才官員輕忽生活樂趣

2018-06-13 10:34

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

視力受損掛急診 檢查才知罹患糖尿病多年

2018-06-12 18:49

影╱端午怕塞？避開國1、國3 西濱4.5小時抵達

2018-06-12 16:37

【塔羅】小錢不嫌少 最近你有偏財運嗎？

2018-06-13 08:00

C肝治得好 9旬老婦「終於睡得了覺」

2018-06-13 07:53

豪雨今起襲台 防災上緊發條

2018-06-12 23:07

推動全面禁菸！ 網友提案未來買菸要有醫師證明

2018-06-12 15:56

《裸：泰德美術館典藏大展》台灣唯一站在高美館

2018-06-12 14:34

大樂透第107051期頭獎摃龜

2018-06-12 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top