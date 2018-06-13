山上6寶水果入菜 木瓜節開放訂桌

2018-06-13 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



夏天是水果盛產的季節，台南山上區木瓜產業節將在7月14日登場，以當地出產的木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果等，與善化大成庭園餐廳合作，結合海鮮、肉類、蔬菜等，推出8道水果創意料理，區長余基吉表示，希望邀請民眾享受從農場到餐桌的美味，每桌4500元，地點在山上活動中心，即日起開放訂桌。

山上區長余基吉表示，山上區是水果之鄉，種植木瓜、鳳梨、香蕉、芭樂、火龍果、酪梨等面積逾600公頃，品質優良，可說是山上六寶，今年受到氣候高溫少雨影響，產期稍有延後，希望藉由產業文化活動來提升水果經濟產值，今年與餐飲業者開發的水果創意料理，希望透過創意料理來推廣農業，並發展成社區風味餐。

山上區公所與善化大成餐廳共同設計研發的8道水果創意料理，有木瓜慕斯沙拉、南瓜糕酪梨、芒果滿載魚、火龍果醬燒子排、香蕉水果炸蝦、鳳梨南靖雞、白醬焗烤酪梨、鳳梨花菇骨髓湯等菜色，以當季時令鮮果入菜，料理爽口養生，令人食指大動；

大成庭園餐廳總經理黃春蘭表示，餐廳主廚年輕對創意料理有個人的想法，也樂於協助地方產業行銷，曾配合草莓季活動，推出整桌草莓料理，對於水果入菜並不陌生，這次山上木瓜節採用的水果種類多，風味更多樣變化。