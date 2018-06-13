年金改革處分書出爐 有退休師首年月退遭砍近4萬

2018-06-13 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



全教產近來幫許多會員處理年金改革訴願相關諮詢。記者林良齊／攝影 分享 facebook 去年公教人員通過年金改革後，近日寄發重新處分書，就出現曾有38年年資的小學教師，擁有32年的舊制年資、6年的新制年資，當初選擇一半一次領、一半月退，原本每月領有7萬3056元、足夠支撐家中一家收入，但7月1日後因為18%遭砍及所得替代率的緣故，就立刻降為3萬3815元，民國118年後再降為2萬9831元，比起樓地板還低。

自從重新處分書寄發後，近來全教產的各地方工會接到許多教師的反映，希望提起訴願，甚至不惜行政訴訟或釋憲等。

全教產理事長黃耀南表示，全教產從半年前已在準備、接洽訴願及行政訴訟的協助，而各會員工會也在近期截止，目前他們就收到上千份的委託書，如果再加上其他工會或協會的委託，「教師至少就有逾萬份」，預計在7月上旬為他們提出訴願，而目前正在檢視資料完備與否。雖然要等到最高行政法定讞至少要花費2至3年的時間，後續還要再提出釋憲，這條路不好走，但卻是唯一可行的路。

黃耀南透露，有當初選擇一半一次領、一半月退的退休教師原本加計18%每月可領7萬3056元，但7月1日後僅剩3萬3815元、10年後更只剩2萬9831元，比起樓地板還低，政府年金改革時無法預期每個人會扣多少，這都讓人感到十分突兀。

4年前退休的國中殷姓教師表示，「當初就是相信政府才會選擇月退」，沒想到退休金首年就砍1萬多、10年後再砍近3萬，也因為所得替代率的緣故，導致18%先扣、接下來再扣年資補償金，勢必會對生活受到影響，尤其去年連子女教育補助金都扣掉，原本希望用退休金支應2個孩子的大學經費，但現在不僅擔心養好，甚至憂心付不出子女的教育費用。